Ministro do Mar inaugurou o Centro de Interpretação da Lota de Sagres

Cerimónia contou com a presença de diversas entidades nacionais e regionais.

A cerimónia de inauguração do Centro de Interpretação da Lota de Sagres decorreu ontem, terça-feira, dia 13 de julho. O evento contou com a presença do Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, da secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, da presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário e do presidente do Conselho de Administração da Docapesca, Sérgio Faias, entre outros representantes de diversas entidades nacionais e regionais.

Tudo começou com a assinatura do contrato de empreitada da reabilitação da ponte-cais sul do Porto da Baleeira, intervenção que representa um investimento de 982.000 euros e que visa repor as condições de funcionalidade e segurança de uma importante infraestrutura daquele local, construída há cerca de 40 anos.

Seguiu-se a assinatura do Protocolo de Colaboração entre a Docapesca e a Câmara Municipal de Vila do Bispo, instrumento que estabelece as condições de cedência, à autarquia, do Centro de Interpretação da Lota de Sagres, um novo e multifuncional equipamento de carácter museológico e de eminente vocação sociocultural.

O Centro, que irá funcionar no edifício da antiga lota de Sagres, equipamento dedicado à venda do pescado, foi construído no início da década de setenta e esteve em funcionamento até 2001.

Com «uma localização privilegiada, assumindo-se como uma varanda para a cénica enseada da Baleeira, com os Ilhotes do Martinhal e o Atlântico em pano de fundo», nas palavras da autarquia, o Centro de Interpretação da Lota de Sagres será agora integrado num programa museológico de âmbito concelhio, capacitado para o desenvolvimento de ações de educação patrimonial, de sensibilização ambiental, de divulgação do património local, de informação turística e de promoção de produtos endógenos.

A autarca Rute Silva referiu no seu discurso que «tudo farei para que, o Centro de Interpretação da Lota de Sagres, se afirme como um diferenciado fórum aglutinador entre o município, a Docapesca, as Empresas Marítimo-Turísticas, os Centros de Mergulho, as Universidades, os Centros de Investigação, as Associações de Pescadores, os Pescadores, a Comunidade e todos aqueles que nos visitam».

A abertura ao público deste novo espaço sociocultural está prevista para o mês de agosto, em data a divulgar brevemente.