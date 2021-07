Ministro do Mar inaugura Centro de Interpretação da Lota de Sagres

O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, inaugura o Centro de Interpretação da Lota de Sagres, hoje, terça-feira, 13 de junho, às 15 horas.

O projeto desenvolvido pela Docapesca, tem por base a antiga lota do porto da Baleeira e visa divulgar a evolução histórica do processo da primeira venda de pescado e o habitat natural único que envolve aquele local.

Serão abordados vários temas no Centro de Interpretação da Lota de Sagres, como a evolução do sistema de venda, evidenciando as fases de descarga, separação e leilão, assim como o contexto natural do edifício da antiga Lota.

O evento será transmitido na página do Facebook da Docapesca.

Nesta deslocação ao Algarve, o Ministro do Mar terá, também, uma reunião com representantes da 2AQUA – Laboratório Colaborativo, Associação para uma Aquacultura Sustentável e Inteligente, em Olhão.

Esta entidade dedica-se ao crescimento sustentável da produção de alimentos e biotecnologia com origem marinha.