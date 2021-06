Ministro do Ambiente também inaugurou o novo Cais da Ilha de Tavira

Investimento superou os 2,4 milhões de euros.

A cerimónia de inauguração do Cais da Ilha de Tavira e a abertura da época balnear, a qual foi presidida pelo Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, realizaram-se ontem, quinta-feira, dia 3 de junho.

A comemoração contou ainda com a presença da Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa, do Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, da presidente da Câmara Municipal de Tavira, Ana Paula Martins, do presidente da Docapesca, Sérgio Faias, e do presidente da Sociedade Polis Litoral da Ria Formosa, José Pacheco.

A empreitada de construção do Cais da Ilha teve como promotores o Polis Litoral da Ria Formosa (1.249.978,50 euros), o município de Tavira (624.989,25 euros) e a Docapesca, Portos e Lotas, SA (624.989,25 euros), num investimento global de 2.499.957,00 euros.

A obra foi adjudicada à empresa Ferreira – Construção, S.A., o projetista foi Rio Piano – Arquitetura Paisagista, Lda. e a fiscalização ficou a cargo da DDN – Gestão, Coordenação e Fiscalização de Obras Públicas e Privadas, Lda.