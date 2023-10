Ministro da Saúde visita a nova USF Lendas d’Olhão

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, visitou na manhã de ontem, a nova Unidade de Saúde Familiar (USF) Lendas d’Olhão.

«Um exemplo a replicar no resto do país». Foi assim que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, caracterizou o concelho e Olhão que, desde 1 de outubro, se tornou o primeiro município do Algarve a ter uma cobertura de 100 por cento de médico de família.

O governante visitou na manhã desta terça feira, 17 de outubro, as instalações da nova Unidade de Saúde Familiar, a USF Lendas d’Olhão, que se encontra a funcionar provisoriamente num espaço contíguo à atual USF Mirante, até à construção, por parte do município, das instalações definitivas, junto às Piscinas Municipais.

À saída da visita, Manuel Pizzaro sublinhou que «nada disto seria possível sem a descentralização e sem o envolvimento da Câmara Municipal de Olhão, que foi exemplar, quer na mobilização dos profissionais, quer no compromisso de construção de um novo edifício para esta USF».

Com a entrada em funcionamento da USF Lendas d’Olhão, fica suprimida uma lacuna em relação a cujo preenchimento a autarquia tem vindo a desenvolver todos os esforços nos últimos meses.

O presidente da autarquia, António Miguel Pina, começou por declarar que «este é o concretizar de um objetivo e um dia histórico para o concelho de Olhão: desde 1 de outubro, os 7 mil olhanenses que não tinham médico de família passaram a ter. Este era um objetivo nosso: o de garantir a cada olhanense o acesso universal aos cuidados de saúde primários».

O autarca adiantou que a construção das instalações definitivas da nova USF, nos terremos junto às Piscinas Municipais, «um local com todas as condições, de acesso privilegiado e com amplo estacionamento», começará já em 2024, sendo que a obra ficará concluída até final de 2026. O investimento será de 1,4 milhões de euros.

Também o atual Centro de Saúde será alvo de uma requalificação profunda, num investimento que ascenderá a 1 milhão de euros.