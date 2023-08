Ministra da Presidência vai inaugurar a 42.ª FATACIL em Lagoa

Luís Encarnação vai estar acompanhado de Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, na inauguração da FATACIL 2023.

O município de Lagoa acaba de confirmar a presença da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na inauguração da Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa – FATACIL, na próxima sexta-feira, dia 18, pelas 19h00, junto ao stand da autarquia.

A FATACIL 2023 arranca nesse mesmo dia com a habitual inauguração do certame, esta feita com a presença da ministra da Presidência em representação do Primeiro-Ministro, António Costa.

A inauguração iniciar-se-á com uma intervenção do anfitrião, Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, seguindo-se a intervenção de Mariana Vieira da Silva, antes mesmo da visita da governante ao certame.

Além da ministra da Presidência são esperados na inauguração os representantes das várias entidades regionais e locais, presidentes de Câmara, de Assembleias Municipais, de Juntas e Assembleias de Freguesias, os patrocinadores oficiais da feira, os fundadores da FATACIL ou os seus familiares, entre outros convidados.

Lagoa prepara-se assim para receber a 42.ª edição da FATACIL, a decorrer de 18 a 27 de agosto no Parque de Feiras e Exposições de Lagoa, no horário entre as 18h00 e a 01h00, naquela que «será a maior e melhor edição de sempre do evento», tal como o barlavento já noticiou.

O bilhete diário tem o custo de cinco euros, o bilhete diário familiar tem o custo de 16 euros e o passe para os 10 dias tem o custo de 30 euros.

As crianças até aos 12 anos (inclusive) não pagam entrada, mediante apresentação do Cartão de Cidadão.

Os bilhetes poderão ser comprados através da bilheteira online, disponível aqui, nos CTT, na Fnac, na Worten, no Centro Cultural Convento de S. José, no Balcão Único Municipal e no local da feira, nas bilheteiras locais que estarão abertas durante os dias da feira.

Pode acompanhar todas as novidades nas redes sociais da FATACIL ou no website oficial.