Ministra da Cultura do Paraguai visitou ecossistema criativo de Loulé

A ministra da Cultura do Paraguai esteve a conhecer o universo criativo de Loulé, visitando diversos espaços da cidade, bem como alguns projetos.

Adriana Ortiz Semidei, ministra da Cultura do Paraguai, esteve, na passada segunda-feira, dia 13 de novembro, na cidade de Loulé para conhecer de perto o ecossistema criativo local e dar um primeiro passo para uma cooperação mais profunda entre Loulé e o Paraguai.

Acompanhada pelo embaixador em Portugal, Julio Van Humbeck, e por Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, a ministra da Cultura do Paraguai fez um périplo pelos espaços espalhados pela cidade onde funcionam as oficinas do «Loulé Criativo», um projeto «que entusiasmou bastante esta responsável, ela própria designer de formação», de acordo com a autarquia.

No Palácio Gama Lobo, polo dinamizador das atividades, Adriana Ortiz Semidei teve oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o projeto que arrancou em 2015, contactar com artesãos e designers que trabalham em parceria, juntando os conhecimentos e técnicas ancestrais a uma abordagem mais contemporânea, e ainda visitar a exposição e loja com as criações destes artistas aqui incubados.

De seguida, a comitiva percorreu a Zona Histórica, com destaque para os Banhos Islâmicos, os únicos «a descoberto» no país, Monumento Nacional «que encantou» os responsáveis paraguaios.

Antes disso, a paraguaia visitou as oficinas do «Loulé Criativo» do Caldeireiro, Olaria e Casa da Empreita.

No final da visita, a ministra da Cultura do Paraguai deixou no ar o desejo de uma futura geminação com esta cidade algarvia.

«Estou muito feliz por estar em Loulé, é uma cidade linda, que cuida do seu património, que trata dos seus fazedores de cultura, dos seus mestres artesãos, dos saberes e tradições do seu povo. Motiva-me muito saber que existem estas oficinas de ofícios para perpetuar as técnicas e, oxalá, possamos também firmar algum acordo entre Loulé e Assunção para que possamos fazer um intercâmbio cultural e também algumas residências artísticas», adiantou Adriana Ortiz Semidei.

É sobretudo a ligação entre artesanato e design, numa abordagem contemporânea, que o governo do Paraguai quer implementar e, nesse sentido, «Loulé poderá ser uma inspiração pela forma como trabalha essa relação, resgatando técnicas, em que o design é o melhor aliado hoje em dia e que em Loulé está muito avançado», apontou.

Refira-se que as tradições da cerâmica, a técnica da cestaria com trabalho entrançado em fibras naturais, o trabalho em madeira e também a ourivesaria são alguns dos pontos em comum entre as realidades dos dois países.

O embaixador Julio Van Humbeck foi o responsável pela organização desta visita, na véspera da ministra da Cultura participar na Cimeira Ibero-Americana dos Ministros da Cultura, que decorreu em Lisboa.

Em relação a este momento sublinhou: «é uma demonstração de interesse para geminarmo-nos, cooperar mutuamente, conhecermo-nos, descobrirmo-nos e para que os nossos povos, através das riquezas que têm as suas identidades culturais, este conhecimento ancestral, o seu artesanato, possam aproximar-se mais. Estamos a construir pontes».

Também Vítor Aleixo manifestou a sua satisfação por esta aproximação e fortalecimento de laços com o Paraguai.

«Temos muito em comum com este território que não se circunscreve à sua geografia, mas também aos aspetos culturais e sociais e é por isso que, nos últimos anos, reforçámos esta parceria com a Casa da América Latina em Portugal. Enche-nos de orgulho o facto de termos sido o primeiro local do país visitado por um elemento do novo governo do Paraguai. Certamente que esta cooperação irá materializar-se muito em breve para que possamos aprender uns com os outros, sobretudo nesta área da criatividade», destacou o autarca.