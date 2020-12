Miguel Martins apresenta-se em trio na República 14 de Olhão

Marcações devem ser feitas por e-mail.

A Associação República 14, em Olhão, recebe amanhã, sexta-feira, dia 11 de novembro, mais um concerto em duas sessões na República 14, às 19h00 e às 21h00, com «Miguel Martins em trio».

O momento conta com o guitarrista Miguel Martins, mentor deste projecto, o contrabaixista José Eduardo e o baterista Marcelo Araújo, todos músicos conhecidos do público algarvio, devido às suas participações em diversos projetos na área do Jazz e não só.

Miguel Martins, que conta já com 25 anos de carreira e vários discos editados, elaborou para este concerto um repertório variado, que tem como forte referência a tradição jazzística americana.

Para cumprir com as medidas de segurança da Direção-Geral de Saúde, a lotação do salão na República 14 ficou bastante reduzida. Assim, o público deve escolher um dos horários e fazer a sua marcação através de e-mail.