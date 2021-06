Mexilhoeira Grande palco de exercício para bombeiros de todo o Algarve

O simulacro de um incêndio de grandes dimensões na freguesia de Mexilhoeira Grande, concelho de Portimão, foi o cenário criado para treinar e testar a capacidade operacional dos bombeiros de todo a região.

O exercício decorreu no sábado, dia 5 de junho, e desenrolou-se com base num quadro fictício de condições adversas, propício à rápida propagação de incêndios rurais, com temperaturas elevadas, terreno sinuoso e baixa humidade relativa do ar.

Nesse sentido, os soldados da paz algarvios passaram por seis exercícios sectoriais que permitiram experiências em contexto formativo e que abordaram diversos temas: aplicação de protocolos de segurança no combate a incêndios rurais; comunicações de emergência; condução fora de estrada e técnicas e manobras de extinção de incêndios em espaços naturais.

Foram ainda replicados cenários extremos que desfiaram as competências das mais de três dezenas de chefes de equipa participantes.

O treino operacional do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) do Algarve visou a preparação dos bombeiros para o período de maior empenhamento que se avizinha, que coincide também com o aumento do risco de incêndio.

A escolha do local, de entre os já identificados no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) com maior perigosidade de incêndio no concelho, representou um desafio às competências dos diversos atores nos níveis de coordenação, comando e controlo do dispositivo operacional dos bombeiros, bem como dos mecanismos de sustentação logística da Proteção Civil Municipal.

No final dos trabalhos, o balanço foi considerado «muito positivo no que concerne ao processo de lições aprendidas».