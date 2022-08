Mexilhoeira Grande festeja a Nossa Senhora das Dores

Festa está marcada para os dias 27 e 28 de agosto.

O adro da Igreja Matriz da Mexilhoeira Grande vai ser o cenário, no último fim de semana de agosto, para a tradicional Festa da Nossa Senhora das Dores, manifestação religiosa onde as atividades recreativas e a animação musical também têm um papel de relevo.

No sábado, dia 27 de agosto, está previsto um arraial para as 18h00, com animação musical a cargo do Duo Paula e José Vicente.

Domingo, 28 de agosto, o programa arranca às 11h30 com a Eucaristia Dominical. Às 13h00 será feito um almoço no adro da igreja e às 16h00 há lugar à Eucaristia da Festa.

A procissão, que contará com a Banda Filarmónica Portimonense, acontece às 17h00 e para as 18h00 está marcado um leilão das figuras de massa. Também decorrerá um arraial, com animação musical de Vera Lúcia e um jantar composto por frango e febras na brasa.

O Grupo de Cantares do CIRM atua pelas 19h00 e o programa encerra às 20h00, com Eulália Nunes a proporcionar um último momento musical.

A Festa da Nossa Senhora das Dores é uma organização da Paróquia da Nossa Senhora da Assunção da Mexilhoeira Grande, que conta com o apoio da Junta de Freguesia local e da Câmara Municipal de Portimão.