Mexilhoeira Grande festeja 23 anos de elevação à categoria de vila

A Mexilhoeira Grande vai estar em festa no dia 1 de novembro, por ocasião do 23º aniversário de elevação à categoria de vila, devidamente assinalado com um programa que inclui atividades desportivas e populares.

Nos próximos dias, o Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande disponibiliza, em horários específicos, aulas abertas de hidroginástica /27 e 31 de outubro) e body&mind (dia 27), enquanto no dia 28 a piscina poderá ser utilizada gratuitamente pelo público.

Os interessados em participar nestas atividades devem proceder a inscrição prévia através de email (cdmexgrande@cm-portimao.pt) ou por telefone (282248571).

O ponto alto das celebrações terá lugar no dia 1 de novembro, realizando-se pela manhã no campo de futebol local um jogo do escalão Bâmbis com crianças da freguesia e a disputa da 1ª Taça da Vila nos escalões Petizes e Traquinas, com a participação do Mexilhoeira Grande Futebol Clube (MGFC), Portimonense Sporting Clube e GD Alvorense.

Haverá ainda, às 16h00, uma partida no escalão Iniciados entre o MGFC e o Esperança de Lagos.

Ao longo da tarde, o adro da Igreja da Mexilhoeira Grande recebe o tradicional magusto popular, durante o qual atuarão o Grupo de Cantares do Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense (CIRM) e os Amigos da Figueira, seguindo-se às 19h00 baile animado por Paula e José Vicente, que voltarão a atuar às 22h00, após o espetáculo musical protagonizado por Rosinha e marcado para as 21h00.

As comemorações do 23º aniversário de elevação da Mexilhoeira Grande à categoria de vila são organizadas pela Freguesia local, com apoio da Câmara Municipal de Portimão, do MGFC e do CIRM.