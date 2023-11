Mês de dezembro é sinónimo de desporto em Lagoa

Lagoa apresenta diversas provas desportivas, regionais, nacionais e internacionais, no mês de dezembro, com destaque para a Corrida de São Silvestre.

O mês de dezembro é tradicionalmente associado ao Natal e à passagem do ano, mas em Lagoa, dezembro é também um mês de desporto de excelência, entre os quais a Corrida de São Silvestre, o Torneio Internacional de Andebol, Torneios Abertos de Badminton, entre outras atividades.

Lagoa «Cidade Ativa, Terra de Campeões» prepara-se para terminar o ano com mais de 15 eventos desportivos, nas mais diversas modalidades.

O grande destaque vai para o regresso da Corrida São Silvestre de Lagoa, marcada para o dia 30 de dezembro, às 17h30, junto ao Auditório Carlos do Carmo. Neste momento, a prova já conta com mais de 200 inscrições.

No andebol, modalidade com forte tradição no concelho, o mês de dezembro recebe entre os dias 20 e 23, a 10ª edição do Torneio Internacional Cidade de Lagoa, que contará com equipas oriundas da Hungria, Suécia, Cabo Verde e de Portugal.

Também o badminton, modalidade onde Lagoa é uma referência nacional e internacional, receberá dois torneios abertos para a promoção da modalidade (dias 2 e 8), além das Olimpíadas Jovens (dia 9), iniciativa da Câmara Municipal de Lagoa para a promoção das modalidades âncora do concelho.

Lagoa irá promover também a modalidade de patinagem e a modalidade de andebol, através da iniciativa Olimpíadas Jovens, marcadas para os dias 2 e 16 de dezembro, respetivamente.

Já nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, o Pavilhão Municipal Desportivo Jacinto Correia recebe o Torneio Internacional de Boxe, com boxistas oriundos de vários países da Europa.

Também na modalidade de canoagem, o município realiza, à semelhança dos anos anteriores, o Circuito de Natal, no dia 16 de dezembro, com partida marcada para a zona ribeirinha da Mexilhoeira da Carregação.

Além destes eventos, Lagoa acolhe ainda uma etapa nacional de Escalada (dia 2), o Campeonato Distrital de Xadrez (dia 3), um evento da Associação de Patinagem de Velocidade do Algarve (dia 8), um Torneio de Abertura de Atletismo (dia 9), um Estágio de Clubes de Artes Marciais (dia 9) e uma Mega-aula de Dança do Grupo Stam (dia 16).

«Lagoa Acolhe Grandes Eventos» é o III Eixo da Estratégica Municipal de Desenvolvimento Desportivo do município de Lagoa.

«É também desta forma, através do turismo desportivo, que o município combate a sazonalidade típica da região, ajudando direta ou indiretamente a economia local», justifica a autarquia.

«Entre feriados, jantares de amigos, festas de Natal e passagem ano, em Lagoa haverá muito desporto e de grande qualidade, convidando todos e todas, a visitar o concelho no próximo mês», convida a Câmara Municipal.