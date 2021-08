Mercados de Verão regressam a Portimão com novas marcas

Evento pretende apresentar pequenos negócios ao público em geral.

Os Mercados de Verão voltam a «ocupar» o Jardim 1.º de Dezembro, em Portimão, nos dias 27, 28 e 29 de agosto, das 18h00 às 23h00, para apresentar pequenos negócios de artesanato, novos designs e produtos gourmet ao público em geral.

Assim, após o sucesso da 1.ª edição, que marcou o regresso dos artesãos às ruas, haverá 20 expositores a visitar, entre algumas marcas já presentes anteriormente e outras novidades «fresquinhas» que prometem «conquistar os visitantes».

Na sexta-feira seguinte, dia 3 de setembro, o evento terá início às 20h30 e prosseguirá nesse fim de semana, dias 4 e 5 de setembro, no horário habitual, a partir das 18h00.

Entre as novas marcas que se juntam ao evento estão a ANAHÍ, com vestuário feito à mão a partir de saris de seda reciclada, a Shyrénia’s Creations, com artigos de moda em capulana e a «Por um Fio», com brinquedos em crochet e amigurumi. Mafalda Osório leva consigo bonecas de pano, figuras míticas e mandalas, enquanto a Pandina apresenta artigos para bebês à base de silicone e a ZM mostra produtos em cerâmica.

No expositor da Teia D’Impulsos, associação organizadora do evento, poderá ainda ser adquirido o passaporte para a Rota do Petisco 2021, por um valor de 1,5 euros que reverte, na íntegra, para os projetos sociais apoiados este ano pela Rota Solidária.