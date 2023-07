A empresas municipal Ambifaro reforçou e modernizou a rede de wi-fi no Mercado Municipal de Faro. Está disponível desde hoje.

Consciente da importância da dimensão digital neste tempo global, a Ambifaro prepara-se para reforçar e modernizar a rede de WI-FI no Mercado Municipal de Faro, alargando o seu sinal e acesso a toda a infraestrutura e utilizadores, a partir de hoje, dia 13 de julho.

A solução de última geração agora implementada pretende servir os espaços comuns, designadamente os pisos -1 e 0, onde se localizam os vários serviços administrativos, a sala de formação, o parque de estacionamento e, claro, a zona de mercado tradicional.

«A pensar nos nossos clientes, mas, também, nos profissionais que aqui passam uma parte importante dos seus dias, estão também acauteladas as zonas de logística, como o cais e as arrecadações, as áreas administrativas da Ambifaro e o terraço do edifício, zonas onde o sinal de rede era inexistente ou muito incipiente. No total, são nove pontos de acesso, que levam sinal de rede a todos os nossos visitantes, naquela que é uma reestruturação total da infraestrutura de rede», diz a Ambifaro, «incluindo cablagem em fibra ótica, bastidores de rede, switchs com gestão para permitir a segmentação de rede, bem como um investimento em novos dispositivos de segurança no tráfego de rede, gestão da rede WI-FI e VPNs».

Além disto, a Ambifaro investiu também numa melhor articulação dos serviços administrativos da empresa e de toda a operação da Mobilidade, que recentemente conheceu um novo e mais exigente desenvolvimento, com a assunção das funções de fiscalização integral do código da estrada e legislação conexa em zona de estacionamento de duração limitada, o que implicou a informatização de todo o processo de fiscalização e tratamento administrativo subsequente.

Para tanto foi necessário um investimento de mais de 50 mil euros, num impulso que valorizará a promoção turística, a modernização de acesso à informação e a simplificação dos serviços públicos disponibilizados.

Os trabalhos foram adjudicados à MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, SA, por 53.538,59 euros, tendo o procedimento de consulta prévia sido lançado por 74.900 euros acrescidos de IVA à taxa legal.

Para a administração da Ambifaro, «trata-se de um passo importante para trazer a Ambifaro e o Mercado Municipal para os dias de hoje, assegurando maior celeridade e segurança no tratamento administrativo dos processos e alargando a oferta proporcionada aos clientes do Mercado, prolongando a estadia média de cada visita».