Mercado Municipal de Faro celebra 70 anos com concerto de Sara Correia

O feriado de dia 1 de dezembro marca os 70 anos do Mercado Municipal de Faro, que será celebrado com um concerto de Sara Correia.

Os 70 anos desde que a cidade acolheu, na atual localização, o Mercado Municipal de Faro, celebram-se no feriado de dia 1 de dezembro

O projeto coube ao arquiteto Jorge de Oliveira, grande nome do Modernismo Português, e o de engenharia a Manuel de Almeida Carrapato, que viria mais tarde a ser vereador da Câmara Municipal de Faro.

Ao público, o Mercado Municipal de Faro abriu portas no dia 1 de dezembro de 1953, mandando a justiça que se assinale a efeméride «com empenho e orgulho».

Nesta conformidade, a equipa da Ambifaro E.M. e o município de Faro convidam toda a comunidade a participar na comemoração, nessa sexta-feira, a partir das 21:00 horas, na Praça Exterior do Mercado Municipal.

O ponto alto é o concerto de Sara Correia, num espetáculo que será oferecido à cidade pelo município.

«A ideia é dar força à analogia: por um lado realizar a homenagem à herança dos homens e mulheres que fizeram e fazem a nossa história; por outro, a manifestação clara de um caminho que se trilha rumo ao futuro – que, aliás, já se expressa categoricamente no atual edifício, construído sobre a base do de antanho», justifica a Ambifaro.

Esse compromisso, «de fazer casar passado e futuro», está também patente nos restantes

momentos da comemoração.

Pelas 11:00 horas, no interior do Mercado, haverá lugar à inauguração da exposição de cartazes e maquetes alusivas à história do velho edifício de Jorge de Oliveira, resultante de um intensivo trabalho de pesquisa de Marco Lopes, diretor do Museu Municipal de Faro e de Jorge Carrega, reconhecido investigador farense.

Pelas 18:00 horas, em cerimónia reservada a operadores, comunicação social e convidados, «continuamos a celebrar o passado glorioso da praça, prestando a devida homenagem a figuras-chave que acompanharam a história deste templo do consumo tradicional, que mudou para sempre a conceção e o respeito que temos pelos produtos endógenos algarvios e seus produtores», acrescenta a Ambifaro.

Mas ao mesmo tempo, durante a cerimónia, aproveitamos a ocasião para apresentar à cidade a nova imagem corporativa e institucional da Ambifaro, entidade gestora do Mercado Municipal, e de um novo website que promete melhorar significativamente a experiência dos seus utilizadores, com mais e melhores funcionalidades e uma interação muito mais intuitiva.

O Mercado Municipal de Faro é, por tudo isto, «muito mais do que um local de comércio que mudou radicalmente os hábitos de consumo dos farenses e o próprio desenvolvimento urbano» da capital algarvia.

«Convidamos a cidade a envolver-se connosco na celebração dos seus 70 anos», reitera a Ambifaro.