Mercado Fora d´Horas volta a celebrar os produtos locais em Silves

O Mercado Fora d´Horas, a decorrer entre as 19h00 e as 00h00 do dia 6 de setembro no Mercado Municipal de Silves, teve origem num projeto de design.

O Mercado Municipal de Silves prepara-se para acolher o Mercado Fora d´Horas, no quarta-feira, dia 6 de setembro, tratando-se de um evento gastronómico sobre cultura local, que procura consciencializar sobre as vantagens dos produtos locais, envolvendo a comunidade.

Teve origem num projeto de design comunitário, que pretende favorecer um ambiente criativo, onde se misturam valores tradicionais com contemporaneidade em ações de sensibilização sobre as tradições dos mercados municipais no contexto mediterrânico.

Surge após uma pausa, desde 2019, na que é a quarta edição do evento com o tema «Balanço» O balanço que pode ser visto segundo diferentes perspetivas: o balanço nutricional, o equilíbrio económico e social com que os mercados impactam o seu local, as medidas e as balanças, os diferentes balanços que a comida e quem nos fornece traz para a nossa mesa.

«O foco da mensagem que pretendemos passar aos visitantes com o o Mercado Fora d´Horas são as tradições alimentares, a convivialidade, a cultura local e os produtos de proximidade, apresentando o Mercado Municipal de Silves enquanto espaço de convergência entre o rural e o urbano, o comunitário e o público local de celebração da alimentação algarvia», de acordo com a organização

Dentro do programa inserem-se diferentes atividades, tais como o mercado noturno de produtores e de artesanato, momentos relacionados com gastronomia, música e animação de rua.

O evento terá entrada livre, e nele o visitante terá a oportunidade de adquirir bens de produção local, experimentar uma noite diferente em torno da gastronomia local, entre as 19h00h e as 00h00.

O Mercado Fora d´Horas conta com organização da Junta de Freguesia de Silves, apoiada pela Câmara Municipal de Silves.