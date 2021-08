Mercado de Produtores de Almancil arrancou com forte adesão

Iniciativa irá decorrer todas as quintas-feiras.

O Mercado de Produtores de Almancil realizou-se pela primeira vez no passado dia 12 de agosto, quinta-feira, registando desde logo um assinalável acolhimento por parte de produtores e consumidores que aderiram de forma bastante significativa a esta iniciativa.

Este mercado, que se destina exclusivamente a quem comercializa a produção própria, agricultores, transformadores e artesãos, visa aproximar e promover a comercialização dos produtos locais junto dos consumidores, da restauração e do comércio local, incentivando circuitos curtos, o consumo de produtos frescos, colhidos com pouca antecedência e a preservação e valorização de saberes sobre usos dos diferentes produtos e materiais.

O Mercado de Produtores de Almancil, uma iniciativa do município de Loulé, em parceria com a Junta de Freguesia de Almancil e as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, «poderá vir a contribuir para uma maior aproximação entre a atividade turística e a economia local, contribuindo com o seu efeito dinamizador para valorizar a qualidade e especificidade da nossa oferta gastronómica, a paisagem cuidada, a própria oferta de experiencias turísticas. É esta simbiose de fatores que contribuirá para que este evento semanal se torne uma referência e um modelo a seguir noutros pontos do concelho», considera o presidente da autarquia de Loulé, Vítor Aleixo.

O mercado decorre junto à sede da ASCA – Associação Social e Cultural de Almancil e terá uma realização regular, todas as quintas-feiras, entre as 7h30 e as 13h00.