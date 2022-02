Mercado de Portimão tem três espaços em hasta pública

Câmara Municipal de Portimão coloca em hasta pública três espaços comerciais do Mercado da Avenida São João de Deus.

A Câmara Municipal de Portimão realiza na terça-feira, dia 8 de março, às 10 horas, na sala de reuniões do 1º. andar no Mercado Municipal de Portimão, a hasta pública relativa à atribuição do direito de exploração de três espaços no Mercado da Avenida São João Deus, divididos em lotes individuais.

Naquela data, vão a hasta pública os três espaços a seguir discriminados: um módulo destinado à comercialização de produtos alimentares hortofrutícolas, um bazar para qualquer ramo de atividade comercial (exceto restauração/bebidas ou similares), e um espaço para comercialização de produtos alimentares e de bebidas, com possibilidade de comercialização de produtos de artesanato regional algarvio ou de peças de autor.

O respetivo processo encontra-se patente para consulta na página oficial do município de Portimão, bem como nas instalações do Mercado da Avenida S. João de Deus, onde poderá ser examinado todos os dias úteis, das 9h30 às 12h30 e entre as 14h00 e as 16h30, até ao dia 25 de fevereiro, sendo esta a data limite para apresentação do requerimento de habilitação à hasta pública em causa.

A sessão pública terá lugar na sala de reuniões do primeiro andar do Mercado Municipal de Portimão, sito na Avenida São João de Deus, perante a comissão designada para o efeito.