Campanha internacional promove em maio a proximidade entre clientes e vendedores do Mercado Municipal de Portimão.

No mês de maio, o Mercado da Avenida S. João de Deus participa na campanha internacional «Love Your Local Market», que visa envolver as comunidades em torno dos seus mercados de proximidade, grossistas e retalhistas, conhecidos pelos produtos frescos e por enfatizarem as relações entre comerciantes e clientes.

Impulsionada desde 2012 pela União Mundial de Mercados Abastecedores e Municipais (WUWM), a campanha é coordenada em Portugal pela SIMAB – Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, sob o lema «Gosto do Meu Mercado», e explorará as potencialidades das redes sociais.

A WUWM conta na atualidade com a adesão de mais de 4.000 mercados e está presente em 19 países, fazendo o Mercado Municipal de Portimão parte desta rede e promovendo, pelo terceiro ano, diversas atividades ao longo de maio.

A primeira ação está agendada para o dia 3, com a inauguração da mostra «Os Maios», composta por bonecos produzidos pelos utentes do Centro de Convívio Sénior da Aldeia das Sobreiras.

Reza a tradição que nos três primeiros dias de maio se arranjem grandes bonecos de trapos, a colocar em cima do telhado ou no jardim, a que o povo chama ‘Maios’ ou ‘Maias’, consoante o sexo representado.

Os bonecos personificam a primavera e a fecundidade, radicando a origem desta tradição em costumes da Roma pagã, ligados ao culto da natureza, tendo no Algarve assumido contornos de crítica política e social.

Segue-se a 6 de maio um espetáculo musical com o grupo Brasa Doirada, integrado na iniciativa «Há Noite no Mercado» e marcado para as 21h30, altura em que vários operadores terão as suas bancas abertas aos clientes.

Para assinalar o Dia da Mãe, que se comemora nesta data, o Mercado da Mercado da Avenida S. João de Deus terá à venda flores a preços promocionais durante o funcionamento, tanto de dia, como de noite.

No âmbito da campanha «Gosto do Meu Mercado», terão lugar outros eventos, como a promoção de produtos, a animação musical, os showcookings e as provas de vinhos, entre outras ações a divulgar oportunamente.

Para acompanhar a programação desta iniciativa basta consultar o website.