Mercado de Portimão já tem a primeira presuntaria do Algarve

Espaço apostará nas entregas ao domicílio em setembro.

A nova Presuntaria do Mercado abre hoje. sexta-feira, dia 29 de julho, no Mercado de Portimão, prometendo servir presunto 100 por cento bolota, cortado à faca, fornecido pela BEHER, uma marca espanhola com quase um século de história e com produtos reconhecidos em todo o mundo.

Além de presuntos de qualidade superior não irão faltar vinhos de excelência, produzidos em Portugal, «que acompanham muito bem com qualquer presunto», segundo os responsáveis.

A par da seleção de presuntos e de vinhos, a Presuntaria do Mercado dispõe também de uma pequena mercearia com produtos gourmet, «para deleite dos paladares mais exigentes».

Neste novo espaço irão também ser dinamizadas provas e outras experiências que, em breve, serão divulgadas. A Presuntaria do Mercado vai também apostar nas entregas ao domicílio a partir do dia 1 de setembro, por todo o Algarve.

Também está garantida a participação deste novo espaço na Rota do Petisco, que este ano decorre de 14 de setembro a 16 de outubro.