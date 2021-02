Mercado Abastecedor de Faro com «bons resultados financeiros»

Continuou a redução da dívida ao Banco Europeu de Investimentos

O Mercado Abastecedor de Faro (MARF), maior mercado público abastecedor do sul do país, terminou o quarto trimestre de 2020 com contas consolidadas e positivas ao confirmar um resultado líquido de 538,9 mil euros, correspondendo a uma rendibilidade do capital próprio de 4,5 por cento e uma margem líquida sobre os rendimentos operacionais de 34 por cento.

O Mercado Abastecedor da Região de Faro é uma empresa pública que junta o grupo SIMAB, da Parpública, e a Câmara Municipal de Faro, reunindo cerca de uma centena de operadores numa área correspondente a 32 campos de futebol.

Os números agora apresentados permitem confirmar o sucesso desta empresa pública com apresentação de margens operacionais positivas de 63,3 por cento e 43,7 por cento, ao nível do EBITDA que ascendeu a um milhão de euros e do EBIT, que é superior a 708 mil euros.

Destaque também para continuação da redução da dívida ao Banco Europeu de Investimentos, que continua a ser um dos objetivos, prevendo-se a sua total liquidação em 2021.

Recorde-se que, em tempo de pandemia, um dos projetos que mais representa o trabalho conjunto entre o MARF e os operadores é a parceria com o Banco Alimentar do Algarve, que permite o apoio a 8500 famílias através da entrega de frutas e legumes, evitando assim o desperdício