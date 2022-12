Mercadinho de Natal leva artesanato e música a Quarteira

O Mercadinho de Natal está de regresso a Quarteira, na Rua Vasco da Gama, para dinamizar a quadra com uma vasta oferta de produtos de artesanato e doçaria regional.

A Rua de Natal volta a pôr Quarteira a brilhar, desta vez nos dias 17,18, 21, 22 e 23 de dezembro.

O tradicional Mercadinho de Natal, um evento já conhecido na comunidade, está de regresso e com o objetivo de promover os produtos regionais e dinamizar o comércio local nesta época natalícia.

Nas várias bancas espalhadas ao longo da Rua Vasco da Gama, vai ser possível encontrar uma oferta vasta de artesanato, bijuteria, objetos de decoração feitos a partir de materiais reciclados, doçaria regional e outros produtos únicos e originais de produção manual.

Além do mercadinho, nas tardes dos dias 17, 18 e 22, o Largo do Centro Autárquico será palco de grupos de música e de dança, que prometem trazer muita animação.

As atuações do Grupo de Danças Sociais e do Grupo Coral de Quarteira estão marcadas para sábado.

No dia seguinte sobrem a palco a Tuna da Academia do Saber e as Danzas Venezolanas Araguaney.

Por fim, o Coro Juvenil de São Pedro do Mar e o Grupo de Dança Akredita em Ti encerram, na quinta-feira, o programa de animações.