Mercadinho de Natal da Ambifaro regressa ao Jardim Manuel Bivar

O Mercadinho de Natal da Ambifaro apresenta-se entre os dias 7 e 23 de dezembro, este ano com uma programação que se estende a toda a baixa.

Este Natal, a cidade de Faro recebe novamente o Mercadinho de Natal da Ambifaro, uma experiência que promete iluminar a quadra com momentos de animação, solidariedade e artesanato, de 7 a 23 de dezembro, no Jardim Manuel Bivar.

Este ano, o Mercadinho soma algumas surpresas para entreter ainda mais os seus visitantes. Entre elas, uma maior oferta ao nível da restauração, proporcionando mais e melhores condições de usufruto e um ponto de encontro e convívio.

Para as famílias, uma zona de animação e divertimentos infantis fará as delícias de quem mais vive esta época. Além disso, uma nova área coberta será o lar de artesãos, criadores e outros negócios, proporcionando um refúgio mais acolhedor para os visitantes encontrarem uma enorme variedade de criações e prendas para oferecer.

Recorde-se que, «ao fazer as compras no Mercadinho de Natal, «estará a apoiar diretamente dezenas de economias familiares pela mão do comércio tradicional. Cada compra é um gesto solidário e uma importante contribuição para a vitalidade da nossa comunidade», diz a Ambifaro.

O Mercadinho de Natal estará aberto diariamente, de 7 a 23 de dezembro, das 10h00 às 19h00 de domingo a quinta-feira, e das 10h00 às 22h00 às sextas-feiras e sábados.

A sua programação é alargada e integrada na animação da Câmara Municipal de Faro que se estende a toda a baixa ribeirinha.

A Ambifaro «convida assim toda a comunidade a participar nesta celebração mágica. Traga a família, desfrute de momentos especiais e descubra o encanto do Natal no coração da cidade», afirma.

Programação do Mercadinho de Natal:

Dia 8, sexta-feira:

– Animação Circense «A Trupe do Polo Norte»;

– Espetáculo de dança «Flocos de Neve brilham no Natal»;

– Concerto da Escola Musical Moderna do Sul da ARCM.

Dia 9, sábado:

– Mimu’s Dixie Band;

– Arte Circense «A magia está no ar».

Dia 11, segunda-feira:

– FlashMob do Curso profissional Intérprete de dança contemporânea da Escola Secundária

Tomás Cabreira.

Dia 12, terça-feira:

– FlashMob do Curso profissional Intérprete de dança contemporânea da Escola Secundária

Tomás Cabreira.

Dia 13, quarta-feira:

– Dança Natalícia – AAPACDM;

– FlashMob do Curso profissional Intérprete de dança contemporânea da Escola Secundária Tomás Cabreira.

Dia 14, quinta-feira:

– Performance artística do Curso Profissional Ator/Atriz da Escola Secundária Tomás

Cabreira.

Dia 15, sexta-feira:

– Saxarmónica;

– Animação de fogo com o Circo Dallas.

Dia 16, sábado:

– Animação com o Circo Dallas;

– Animação infantil itinerante com o «Dragão Gigante»;

– Grupo Folclórico de Faro;

– Animação infantil com o «Sr. Sabão» (bolas de sabão gigantes);

– Espetáculo de dança com o Projeto Incorpora;

– Dança Natalícia – AAPACDM;

– FlashMob com a Urban Xpress;

– Dj Killer Queen.

Dia 18, segunda-feira:

– Espetáculo de Dança com a ADA, Associação de Dança do Algarve.

Dia 22, sexta-feira:

– Melliflows.

Dia 23, sábado:

– Animação e música itinerante «Corso de natal»;

– Cancioneiro do Grupo Folclórico de Faro.