Melgarbe organiza Encontro Regional de Apicultura do Algarve em Faro

A Melgarbe (Associação dos Apicultores do Sotavento Algarvio) organiza o XIII Encontro Regional de Apicultura do Algarve, no Patacão, em Faro.

«A Importância das Abelhas como principal polinizador de culturas e essencial na conservação da biodiversidade» será o tema do XIII Encontro Regional de Apicultura do Algarve, organizado pela MELGARBE, que se realizará na terça-feira, dia 28 de fevereiro, no auditório da Direção Regional de Agricultura (DRAP) do Algarve, no Patacão, em Faro.

O evento conta com a participação do diretor regional da DRAP Algarve, Pedro Valadas Monteiro, na sessão de abertura, do o presidente da Melgarbe, Manuel Francisco Dias, da diretora de serviços de alimentação e veterinária do Algarve, Cristina Ferradeira, e de João Casaca da Direção da FNAP – Federação Nacional dos Apicultores de Portugal.

O programa pode ser consultado aqui.