Mega aula de Zumba solidária mete Silves a mexer e a ajudar

Uma mega aula de Zumba solidária, com angariação de bens alimentares para a associação «Primavera sem Fome». É desta forma que a Câmara Municipal de Silves se prepara para assinalar, através do seu setor de Desporto, o Dia Mundial da Dança.

A iniciativa terá lugar no dia 30 de abril, sábado, com duas sessões (para crianças e adultos) no Jardim do Largo da República, em Silves, a partir das 16h00.

Os bens alimentares angariados serão doados à associação «Primavera sem Fome», sediada no concelho de Silves.

A participação nas aulas é dirigida à comunidade em geral e a inscrição é obrigatória, devendo ser feita até ao dia 29 de abril, aqui, ou na receção do complexo das piscinas municipais, com limitação imposta pelas vagas existentes. É ainda possível fazer a inscrição no próprio dia, no local.

O município pede aos participantes que levem «um bem alimentar não perecível, como azeite, leite, arroz, massa ou enlatados, para entrega à associação».