Mata Lobos já tem lombas redutoras de velocidade

A União das Freguesias de Faro concluiu a instalação de quatro lombas redutoras de velocidade no sítio de Mata Lobos na EM 520.

Esta é uma medida que visa garantir mais segurança aos residentes deste local e limitar os excessos de velocidade que aqui se verificavam.

O excesso de velocidade é uma das principais causas de morte na estrada pelo que se decidiu por construir estas lombas como medida de acalmia de tráfego, uma vez que tem ficado demonstrado em vários locais que a aplicação de medidas deste tipo, leva à redução da velocidade dos veículos, à diminuição do número e da gravidade dos acidentes, à diminuição do ruído e da poluição do ar e, a uma melhoria da qualidade de vida das populações, contribuindo igualmente para a qualificação urbana da área a ser tratada e para o aumento generalizado do sentimento de segurança das pessoas que residem nas zonas intervencionadas, diz a União das Freguesias de Faro.