Mário Custódio é o novo diretor geral do Hilton Vilamoura

Mário Custódio, reconhecido profissional abraça um novo projeto na hotelaria nacional, num ano em que o Hilton Vilamoura procura consolidar a sua posição de liderança.

Mário Custódio é, desde 27 de fevereiro, o novo diretor geral do Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa.

O profissional, com mais de 30 anos de experiência em hotelaria, já desempenhou diversas funções em vários grupos de referência como o Vila Galé e o Tivoli Hotels & Resorts (como Food & Beverage Manager, General Manager e Administrador de Condomínio). A sua última experiência foi no grupo SANA Hotels, como Diretor Geral.

Distinguido com o galardão de «Melhor Diretor de Hotel» nos Prémios Xénios 2021 da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal (ADHP), que reconhecem os melhores profissionais da direção hoteleira nacional, Mário Custódio é um profundo conhecedor das dinâmicas do turismo na região do Algarve.

Mário Custódio dá assim um novo passo na sua carreira profissional reiterando o compromisso para com a marca Hilton.

«É com muito orgulho que assumo as minhas novas funções enquanto Diretor Geral, numa cadeia pautada por standards como a qualidade e a excelência. É também com a missão de reposicionar a área de restauração e de wellness retreat que aceito este desafio. Quero, ainda, aproveitar para deixar umas palavras de apreço à equipa, que ao longo destes anos tem contribuído para que o resort seja uma referência no mercado. Consolidar a posição de liderança do Hilton Vilamoura só será possível se todos os nossos valores estiverem de igual modo alinhados com o bem-estar dos nossos funcionários e clientes».