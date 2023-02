Marina de Vilamoura premiada com a mais alta distinção da indústria

A Marina de Vilamouta acaba de hastear a certificação «5 Gold Anchor Platinum», colocando Portugal no ranking do top 10 mundial.

A Marina de Vilamoura acaba de se tornar na primeira em Portugal a receber a certificação «5 Gold Anchor Platinum» acreditada pela The Yacht Harbour Association, a mais alta distinção da indústria desta associação .

São apenas 10 as marinas/portos de recreio a nível mundial a hastear a certificação e, agora, Portugal faz também parte deste ranking de marinas que se distinguem por receber clientes de elevada exigência e que esperam os mais altos níveis de instalações, infraestruturas e serviço ao cliente.

Para alcançar a distinção foi necessário garantir alguns princípios diferenciadores onde se inclui uma avaliação da ambiência da marina baseada em design de construção, instalações, acessórios e outras características de primeira classe; atendimento ao cliente através de uma equipa de concierge dedicada que atende a todas as necessidades dos proprietários, convidados e tripulação; e instalações de qualidade, proporcionando uma experiência de luxo para os clientes.

Isolete Correia, administradora da Vilamoura World, afirma que «esta certificação reflete o nível de oferta e a qualidade das infraestruturas, bem como o trabalho constante e dedicação de toda a equipa envolvida, cujo esforço está inteiramente focado na prestação de serviços de excelência».

Entre 2015 e 2017, a Marina de Vilamoura foi eleita, entre todas as marinas classificadas com 5 Âncoras, a melhor marina internacional do ano e, por ser galardoada em três anos consecutivos, em 2017 foi-lhe atribuída a respetiva distinção: prémio «International Marina of Distinction 2015-2017».

Em 2019, foi novamente distinguida com prémio de melhor marina internacional do ano e nomeada como a Melhor do Mundo em 2021 e, mais recentemente, em setembro de 2022, foi eleita a Melhor Marina Internacional, no Southampton International Boat Show.

A conquista desta creditação significa o alcançar de uma pontuação de avaliação extremamente elevada em todos os critérios de avaliação, nomeadamente ambiência dos espaços; planeamento, políticas e procedimentos; serviço ao cliente; ambiente; instalações e infraestruturas em água; e instalações e infraestruturas em terra, com um rigoroso processo de auditoria que inclui avaliações no local, conformidade com regulamentos locais e regionais, inquéritos de satisfação dos membros, serviços de concierge, instalações premium entre outros.