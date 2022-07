Marina de Vilamoura International Boat Show teve «notável sucesso»

25.ª edição decorreu de 11 a 19 de junho e confirmou o Marina de Vilamoura International Boat Show como «um evento de referência no setor da náutica».

A Marina de Vilamoura foi anfitriã da 25.ª edição do International Boat Show, evento promovido pela Fundação AIP, em parceria com a Marina, que contou com a presença de cerca de 50 marcas nacionais e internacionais numa exibição ao ar livre.

A mostra decorreu em terra e no mar e levou a Vilamoura todas as tipologias de embarcações – novas e seminovas (brokerage) –, bem como marcas de acessórios, equipamentos e serviços integrados, permitindo ao público contactar na primeira pessoa com as principais referências da indústria.

A 25.ª edição confirmou «a posição de destaque do evento na indústria náutica portuguesa» e voltou a contribuir para «a dinamização económica e turística da região e do setor».

Paulo Jorge, responsável pela organização, afirma que «o Boat Show é sempre uma oportunidade imperdível de ver e contactar com os melhores produtos da indústria náutica. Este ano, com meia centena de marcas, premières e lançamentos nacionais, felicitamo-nos por uma edição de notável sucesso».