Marina de Vilamoura International Boat Show arranca no sábado

Certame terá cerca de 50 marcas representadas.

O Marina de Vilamoura International Boat Show está de regresso para a sua 25ª edição já a partir de sábado, dia 11 de junho, até dia 19 do mesmo mês, com uma exibição muito relevante no panorama do setor náutico português que, este ano, contará com a representação de cerca de 50 marcas.

A mostra, que se realiza em terra e no mar, reúne todas as tipologias de embarcações – novas e seminovas (brokerage) -, bem como marcas de acessórios, equipamentos e serviços integrados, permitindo ao público contactar na primeira pessoa com as principais referências da indústria. Além disto, constitui um espaço de lazer único, marcado pelo lifestyle associado à náutica e à Marina de Vilamoura.

O International Boat Show representa, segundo a organização, «um polo de dinamização económica e turística da região e é parte de um setor cada vez mais importante no contexto do turismo em Portugal. De acordo com a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, o turismo náutico representa 1,2 por cento da indústria turística portuguesa».

Em destaque no certame estarão marcas como a Sun Concept, empresa algarvia que é o único estaleiro de embarcações sustentáveis em Portugal e um dos poucos no mundo, desenvolvendo, fabricando e comercializando embarcações com propulsão electro solar. A inovação desta empresa nacional «tem permitido introduzir na náutica de recreio uma consciência ambiental cada vez mais procurada pelos consumidores». Em exibição, a marca terá os modelos Sun Concept EVO 7.0 Lounge (em terra) e Sun Concept CAT 12.0 Cruise (no mar).

Também marcarão presença a Sun Seeker, marca líder a nível mundial na produção de iates de luxo, e a Axopar, que contará com uma novidade: o lançamento em Portugal do novo Axopar 22, uma embarcação premiada que «promete ser um dos pontos altos do Boat Show».

O Algarve Boat Group, por sua vez, vai levar ao Marina de Vilamoura International Boat Show duas das marcas mais conceituadas da indústria: a Yamarin, Empowered by Yahama e a Brig.

A última é uma marca ucraniana, que até à data do conflito naquele país fabricava os seus modelos na região de Kharkiv. A Brig foi nomeada, em 2020, melhor marca de embarcações semirrígidas do mundo. Em exibição no evento, a Algarve Boat Group terá os modelos topo de gama Brig Eagle 8, Brig Eagle 6.7, Brig Falcon 500, Brig Falcon 450 Rescue, Brig Falcon 380 e Brig Falcon Tender 330.

A empresa também tem agendado o lançamento do modelo Yamarin 67 DC, um barco com apenas 6 metros e 70 centímetros de comprimento, mas que comporta cabine, WC, aquecimento e muitos outros detalhes, bem como o Yamarin 88 DC, este já com 8 metros e 80 centímetros.

Por fim, a Invictus, representante ibérica das marcas Tigé e ATX, também levará ao Boat Show uma novidade: o modelo Z3 2022 equipado com a torre elétrica E3 e um novo sistema de luzes. A empresa terá ainda uma embarcação da marca ATX em água, com possibilidade de teste.

Paulo Jorge, responsável pela organização, remata que «este é um evento muito importante para o setor, tanto pela dimensão, pelo número de marcas e pela modalidade em terra e água, como pela localização. A Marina de Vilamoura é um local privilegiado, marcado por um lifestyle único que o Boat Show permite partilhar. Seja para adquirir uma embarcação, para testar ou simplesmente para admirar as mais de 50 marcas representadas, damos as boas-vindas a todos os que nos visitem».