Mariana Costa fala sobre alimentação saudável e imunidade em Quarteira

Entrada é livre mas carece de inscrição.

A rubrica «Vamos tirar dúvidas sobre» regressa ao Pólo da Biblioteca em Quarteira, no dia 29 de abril, sexta-feira, às 21h00, com uma sessão dedicada à alimentação saudável e imunidade, apresentada pela nutricionista Mariana Costa.

«Manter uma alimentação saudável para melhorar a imunidade é essencial! Sabe-se que de uma alimentação saudável, equilibrada e completa se consegue extrair ferramentas para um correto funcionamento do organismo e do sistema imunitário. Apesar de não haver consenso científico sobre este assunto, é certo que determinadas vitaminas desempenham um papel muito importante para o nosso sistema imunitário e, por isso, quando nos alimentamos bem, damos as armas necessárias para esse exército (o nosso sistema imunitário) proteger o seu maior património: a nossa saúde. Isso significa que vírus e bactérias invasoras serão expulsas com maior eficiência», pode ler-se na apresentação da nutricionista.

Mas, «se a alimentação é inflamatória, as células dos órgãos e tecidos ficam muito mais vulneráveis, comprometendo o bom funcionamento do exército. A alimentação não muda a imunidade de um dia para o outro. No entanto, se precisamos de cultivar novos hábitos alimentares, este pode ser o melhor momento. A minha missão enquanto nutricionista é sempre melhorar o estado de saúde do meu paciente e criar bons hábitos que perdurem para a vida!», sublinha Mariana Costa.

Esta tertúlia é de entrada livre mas é necessária inscrição prévia, que pode ser feita através do telefone 289 400 846.