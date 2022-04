Margarida Tengarrinha mostra as suas «Raízes» em Portimão

Exposição marca o início das comemorações do 25 de Abril na cidade.

O Museu de Portimão recebe a partir das 17h00 do próximo sábado, dia 23 de abril, uma mostra com desenhos a tinta-da-china intitulada «Raízes», da autoria de Margarida Tengarrinha, naquele que é o ponto de partida do programa de comemorações do 25 de Abril no município.

Quando se celebra o 48º aniversário da Revolução dos Cravos, é na terra onde nasceu que a pintora portimonense pretende voltar às origens das suas raízes, apresentando como proposta visual o tema das árvores, num expressivo grafismo e intenso movimento de linhas e formas onde ramos, troncos e raízes, se encontram, entrelaçam e entreajudam.

Para Margarida Tengarrinha, também conhecida pela sua relevante intervenção política a partir da década de 1940, «estas são raízes comunicantes, solidárias, defensoras dos mais fracos e débeis, lição importante de forte simbolismo para todos nós».

A inauguração da exposição será pautada pela doação ao Museu de Portimão de um quadro do artista algarvio Samora Barros, pintado em 1946, e que representa Margarida Tengarrinha aos 18 anos, antes da sua entrada na Escola de Belas Artes de Lisboa.

A mostra pode ser visitada, até dia 26 de junho, à terça-feira, das 14h30 às 18h00, e de quarta-feira a domingo, das 10h00 às 18h00.