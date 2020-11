MARF prepara chegada da DPD Portugal e reforça medidas anti-COVID

Novo edifício para albergar a empresa postal já está concluído.

O MARF – Centro Logístico do Algarve, maior centro logístico público de base agroalimentar do sul do país, está a reforçar o investimento nas suas infraestruturas e nas medidas de prevenção e combate à COVID-19, de forma «a reforçar a capacidade e flexibilidade de resposta dos seus operadores à situação atual e assim contribuir para a criação de empregos e riqueza para a região».

Nesse sentido, foi concluída a construção do novo edifício que vai albergar a DPD Portugal, uma das maiores empresas mundiais de prestação de serviços postais e entrega de mercadorias, num investimento que ronda 1,5 milhões de euros. Este novo edifício permitirá à DPD Portugal consolidar e crescer a sua presença e operação logística em todo o Algarve.

Em paralelo, e para fazer frente à COVID-19, foram reforçados os níveis de higienização, limpeza e desinfeção a nível interior e exterior dos pavilhões, a par das ações de comunicação e sensibilização para o uso permanente de máscaras e de gel desinfetante, junto dos operadores e dos seus clientes.

Recentemente, o MARF apresentou as suas contas relativas ao terceiro trimestre de 2020, com números consolidados e positivos a confirmar um resultado líquido de 385,5 mil euros, correspondendo a uma rendibilidade do capital próprio anualizada de 4,3 por cento e a uma margem líquida sobre os rendimentos operacionais de 33 por cento.

O MARF é uma empresa pública participada pela SIMAB, grupo PARPÚBLICA e pela Câmara Municipal de Faro, reunindo mais de uma centena de operadores numa área correspondente a 32 campos de futebol.