Maré D’Arte traz os temas de networking e empreendedorismo a Lagos

Maré D’Arte é um mercado de networking e empreendedorismo que se vai realizar no Largo da Fortaleza da Luz, em Lagos.

Maré D’Arte, um evento único que combina empreendedorismo, artesanato, música e um ambiente descontraído à beira-mar, anuncia a sua primeira edição, nos dias 1 e 2 de julho no Largo da Fortaleza da Luz, Lagos.

Promovido pela (A)Garra – Associação Jovem de Lagos com o apoio do município de Lagos, Junta de Freguesia da Luz, Multi, Fábrica do Empreendedor de Lagos e Adega da Marina, o evento promete trazer uma experiência inovadora e refrescante para jovens adultos que valorizam qualidade de vida, empreendedorismo, networking e lazer, associado a um ambiente de verão e praia.

Esta é também uma iniciativa que conta com a participação das estruturas de empreendedorismo do concelho de Lagos, destacando-se as suas sinergias e parcerias de empreendedorismo e empreendedores residentes.

Maré D’Arte apresenta-se como um local de convívio que reúne os elementos essenciais para um fim de semana descontraído. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer e apreciar o talento dos empreendedores numa mostra variada de produtos feitos à mão com amor e habilidade.

Nesta sessão de convívio e networking estarão também presentes food trucks para proporcionar uma agradável experiência gastronómica a todos os visitantes.

Dirigido a um público jovem-adulto, entre os 25 e os 40 anos, o Maré D’Arte visa ainda proporcionar uma celebração da criatividade, habilidade e inovação e uma oportunidade para desenvolver e divulgar microempresas, como de artesanato, impulsionando a economia local.

«Estamos entusiasmados para lançar o Maré D’Arte no nosso concelho», diz Diogo Rodrigues, presidente da (A)Garra – Associação Jovem de Lagos ao acrescentar: «Queremos oferecer um fim de semana perfeito para os nossos visitantes, para que se divirtam com a família ou com amigos, apreciar de produtos artesanais únicos, experimentar pratos deliciosos das food trucks e criar conexões valiosas através do networking».

O Maré D’Arte convida todos os entusiastas do empreendedorismo, turismo ao ar livre e lazer, assim como os interessados em desfrutar de um ambiente descontraído à beira-mar, a participarem deste mercado inovador.