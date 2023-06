Marcha Popular de Bordeira Faro está de volta

A Marcha Popular de Bordeira Faro é um evento de entrada gratuita e um jantar acompanhado pela música dos grupos Improviso e Gerações.

A Marcha da Sociedade Recreativa Bordeirense apresenta-se ao público no próximo dia 10 de junho, no arraial de Santo António a partir das 20h30, no Centro de Atividades ao Ar Livre D. Leonor.

Com o tema ‘Mala de Cartão’ uma homenagem aos emigrantes dos anos 60 e 70, preparámos com muita dedicação um espetáculo de cor, luz e música que tem por objetivo dignificar as tradições do interior algarve, na certeza de que não vamos desiludir ninguém que nos venha ver.

O evento de entrada livre que a Sociedade Recreativa Bordeirense está a preparar envolve um jantar com música ao vivo, animado pelos grupos musicais Improviso e Gerações.

A Marcha de Bordeira foi a primeira algarvia que desfilou na Avenida da Liberdade, em 2015, ombreando com todas as outras Marchas de Lisboa.

Para mais informações e reservas poderá contactar o número: 962 466 227