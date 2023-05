Marcha do Orgulho LGBTQI+ do Algarve vai regressar a Faro

A Marcha do Orgulho LGBTQI+ do Algarve vai voltar a celebrar a diversidade e a sensibilizar para a temática da orientação sexual, em Faro.

A Marcha do Orgulho LGBTQI+ do Algarve volta para mais uma edição, esta marcada para o próximo sábado, dia 27 de maio, naquela que será a quarta vez que Faro celebra a diversidade, ao mesmo tempo que se pretende educar e sensibilizar para a temática.

Desde a sua primeira edição, a Marcha do Orgulho LGBTQI+ do Algarve tem sido «um importante marco na luta pelos direitos das pessoas LGBTQI+, na celebração da diversidade e na reflexão das conquistas passadas e futuras», de acordo com a organização.

De facto, desde 2018, são várias as entidades que se têm reunido num esforço conjunto com o objetivo de procurar elevar esta iniciativa a nível local e nacional, colorindo as ruas, dando voz à causa e sensibilizando para a temática da orientação sexual, identidade de género, expressão de género e características sexuais.

Em 2023, a comissão organizadora da MOA – Marcha do Orgulho LGBTQI+ do Algarve pretende, novamente, criar momentos de celebração, consciencialização e empoderamento.

No evento, estão marcados dois momentos principais. Primeiro, a realização em si da Marcha do Orgulho LGBTQI+ do Algarve, com ponto de encontro às 15h junto à Escola Secundária João de Deus (Praceta do Infante).

Seguir-se-á a descida da Avenida 5 de Outubro, passagem pelo Parque da Pontinha e pela Rua de Santo António, culminado na zona da Doca de Faro, junto ao Jardim Manuel Bívar, por volta das 18h.

O segundo momento acontece com a chegada à Doca de Faro, às 18h, onde, no palco existente, será lido o Manifesto (no qual constam os direitos LGBTQI+ que se querem ver

consagrados no futuro), seguindo-se um momento de animação até às 21h com espetáculos.

Sobem ao palco diversas performances de Drags (Melanie Nova, Linda Xennon, Bebeh Renée, Cherry Flavor, Eva Brown, Stefani Duvet, Pariga, Patrícia Spears e Carina D’El Monte) e um set com o artista DJ Dyezy.

Recorde-se que, a Marcha do Orgulho LGBTQI+ é, acima de tudo, «um espaço onde são refletidos desejos, conquistas, liberdades e expressões», afirma a organização.

Uma vez que «todas as vozes contam», a comissão organizadora convida todas as pessoas «a serem MOA, independentemente da sua orientação sexual, identidade de género, expressão de género e características sexuais».

Quem estiver presente neste evento, «contribuirá para um maior número de pessoas aliadas à promoção dos Direitos Humanos e será possível unificar o poder de uma comunidade para a educação e a mudança», acrescentam.

A par da presença na Marcha do Orgulho LGBTQI+, ainda é possível contribuir com um donativo para a realização da mesma, através deste link. Esta angariação de fundos permitirá cobrir algumas despesas relacionadas com a dinamização da 4.ª edição do evento.

A Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho LGBTQI+ do Algarve é constituída por: AeQuum, APF Algarve, MAPS, Sê Mais Sê Melhor, Transparente e Xis.

Nesta edição de 2023, conta-se com o patrocínio da Câmara Municipal de Faro, da Casa Apollo Guesthouse, da Dengun, do Grupo RealtyArt – Century21 e do Prestige Dance Club, assim como, com o apoio da Academia Sénior da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação Faro Loulé, da ASMAL – Fórum Sócio Ocupacional de Faro, da Associação Partilhas, da Fundação Vítor Reis – Centro Comunitário da Horta da Areia e da União de Sindicatos do Algarve.

Toda a preparação para a MOA pode ser acompanhada nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e no Instagram (@marchalgbtqialgarve).