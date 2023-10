Marca de street food 100 Montaditos inaugura em Albufeira

A marca de street food da Restalia conhecida pelos seus aperitivos e cervejas a bons preços, 100 Montaditos, acaba de chegar a Albufeira.

A Restalia celebra este mês a inauguração da sua primeira franquia 100 Montaditos na cidade de Albufeira, no centro comercial Albufeira Terrace, com um espaço com cerca de 127 metros quadrados.

Este espaço, que também conta com uma esplanada, criou 12 postos de trabalho e faz parte do plano de expansão internacional da empresa espanhola, que espera superar as 100 lojas abertas em Portugal até 2025.

«A 100 Montaditos é já um clássico entre os bares de tapas e cervejas em Portugal. Estamos constantemente a trabalhar para manter os nossos clientes satisfeitos e para nos mantermos como tendência. Estamos a ser muito bem recebidos em todas as cidades portuguesas onde abrimos e acreditamos que, entre outras coisas, isso se deve à nossa oferta de qualidade a preços acessíveis», afirma a empresa espanhola.

Baseada na gastronomia típica mediterrânea e na estética de tasca andaluza, a marca 100 Montaditos oferece uma variedade de montaditos, desde os clássicos, com presunto, tortilha de batata, frango kebab e molho BBQ, aos mais gourmet, com salmão fumado, queijo de cabra e creme de camembert.

Desde junho que a receita de algumas destas mini sanduiches foi renovada e conta com novos ingredientes, como o queijo mozzarella, sete montaditos vegetarianos, feitos com frango 100 por cento vegetal e ainda um montadito doce com creme de black cookies.

A nova ementa, além dos novos montaditos, passou a incluir dois novos formatos de caneca: a Quixote e a Sancho, em homenagem às personagens de referência da literatura espanhola. A primeira de 33 cl, fica a 1,50 €, e a Sancho, que conta com meio litro (50 cl), custa 2€.

Além disso, seguindo a sua prática de preços acessíveis, a 100 Montaditos dispõe de uma promoção especial na sua carta desde 2008, a Euromania: às quartas-feiras, todos os montaditos ficam a 1€ e as saladas e aperitivos a 2€.

Também aos domingos, se celebra a Domingomania, em que ao pedir duas canecas Sancho, tem direito, por mais 1€, a um acompanhamento que poderá ser dois montaditos clássicos, batatas fritas com cheddar e bacon ou nachos.