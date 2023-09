Marca de Fronteira Alcoutim-Sanlúcar de Guadiana cria vídeo promocional

Realizado pela Produtora Viralata, o novo vídeo promocional de Alcoutim-Sanlúcar de Guadiana vai ser apresentado em outubro.

O Espaço Guadiana, em Alcoutim, prepara-se para acolher, no próximo dia 14 de outubro, o lançamento do novo vídeo promocional da Marca de Fronteira Alcoutim – Sanlúcar de Guadiana, um trabalho realizado pela Produtora Viralata nos passados meses de junho e julho, e que ficciona, com recurso à animação, um conto do livro «Águas do Meu Contar», de Carlos Brito, intitulado «O Manton de Manila», que se trata de uma estória de contrabando no Guadiana em época de Natal.

Depois desse momento, pelas 21h00, é a vez do concerto do grupo espanhol Raul Rodriguez 3 F Power Trio.

Músico e antropólogo, produtor, compositor, cantor e guitarrista e criador do «Três Flamencos», instrumento desenhado e criado por ele que fusiona a guitarra flamenca, espanhol flamenco e o três cubano, criando um novo som com influências de heranças cruzadas que permite interagir com músicos de outras culturas.

Licenciado em Geografia e Historia y Antropologia Cultural por la Universidade de Sevilha, a sua formação está fortemente relacionada com o seu percurso e trabalho musical, no qual estabelece uma aliança entre a investigação AntropoMúsica criativa do cante de várias origens e as conexões profundadas entre a música flamenca e o entramado cultural entre as Caraíbas, a África e a Andaluzia.

Desde 1992 trabalha como músico de apoio de artistas espanhóis como Kiko Veneno, Martirio, Javier Ruibal e Juan Perro (Santiago Auserón), além de grandes nomes da World Music Internacional, e desenvolve projetos seus como os grupos Caraoscura (1992- 95) e Son de la Frontera (2003-2008).

Recentemente, no mês de março deste ano, culminou a sua trilogia criativa de sons das Caríbas, África e Andaluzia, com a publicação do disco- livro «La Razón Elétcrica», que completa o trabalho de investigação musical iniciado com «Razon de Son» de 2014 e continuado com a «Raiz Eléctrica» em 2017.

Além disto, Raul Rodrigues tem ainda forte ligação ao Guadiana, a Sanlúcar de Guadiana e a Alcoutim, dado que na sua infância e parte de adolescência o músico viveu em Sanlúcar de Guadiana, nutrindo pelo território um carinho especial que se sentiu este ano no lançamento do seu «De Vuelta a Casa», com imagens gravadas nas duas vilas transfronteiriças.

Raul Rodriguez sobe ao palco do Espaço Guadiana, momentos depois do lançamento do vídeo promocional da Marca de Fronteira Alcoutim – Sanlúcar de Guadiana, com o grupo 3 Power Trio, acompanhado de Juanfe Pérez, no baixo e Jimmy Gonzalez, na Bateria.