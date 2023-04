Maratona de clássicos 500 Milhas ACP atravessa EN2 de Faro a Chaves

A 18.ª edição das 500 Milhas ACP vai para a estrada esta sexta-feira com dezenas de automóveis clássicos. São mais de 700 quilómetros pela Estrada Nacional (EN) 2, de Faro a Chaves.

A 18.ª edição das 500 Milhas ACP vai para a estrada esta sexta-feira e sábado, com quase sete dezenas de automóveis clássicos a enfrentarem os mais de 700 quilómetros da mais longa estrada do país, a Estrada Nacional (EN)2, entre Faro e Chaves.

As 500 Milhas ACP vão reunir 68 equipas para percorrer a totalidade da Estrada Nacional 2, entre as cidades de Faro e Chaves.

Em prova, vão estar automóveis clássicos construídos entre 1954 e 1976 (mas com data de início de produção em 1974), configurando uma verdadeira viagem no tempo, em modo de descoberta do território nacional. Entre o vasto pelotão estão vários automóveis emblemáticos, como um Austin Healey de 1954, o carro mais antigo em prova, diversos exemplares históricos da Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz ou Alfa Romeo, três Alpine A110, e até um raro AC Aceca de 1960.

As equipas concentram-se na tarde desta sexta-feira, em Faro, junto ao Hotel Eva, para as verificações técnicas e administrativas.

Na manhã seguinte, o primeiro concorrente arranca às 06h01 em direção à EN2, que vai ser percorrida na totalidade até Chaves, passando por Ferreira do Alentejo (que recebe o pequeno-almoço, na freguesia de Odivelas), Mora, Abrantes, Sertã, Tondela, Lamego e Santa Marta de Penaguião.

Pelo meio, a caravana faz uma paragem em Constância, no distrito de Santarém, onde as equipas podem recuperar energias para a segunda metade da maratona.

Durante a tarde, a caravana faz nova paragem na Barragem da Aguieira. A partir das 22 horas da noite de sábado está prevista a chegada dos primeiros concorrentes a Chaves, com o jantar e a entrega de prémios a terem lugar no Hotel Aquae Flavia.

Pelos caminhos de Portugal

A prova de regularidade é composta por um total de 19 classificativas divididas em duas etapas, com quatro categorias em competição (consoante o ano de fabrico do carro). No total, os concorrentes vão percorrer cerca de 740 quilómetros, numa maratona de condução a exigir resistência das máquinas e concentração dos pilotos, para cumprirem os obrigatórios controlos de regularidade. E, como é apanágio das organizações do ACP Clássicos, uma viagem ao encontro da história e da cultura das regiões que cruzam a EN2, uma das estradas mais emblemáticas da Europa.

Programa | 500 Milhas ACP

21 de abril

15h00 – 19h00 – Verificações – Faro

22 de abril

06h01 – Partida de Faro para o primeiro concorrente

03h00 – Almoço

21h55 – Chegada a Chaves do primeiro concorrente

22h00 – Jantar e entrega de prémios – Chaves