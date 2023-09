MAR Shopping Algarve promove «Cãominhada» solidária para sensibilizar contra o abandono animal e promover estilos de vida saudáveis, no dia 7 de outubro, pelas 17h00.

Em média, são abandonados 115 animais de companhia por dia em Portugal. Durante o verão, o flagelo aumenta, sendo vários os motivos que levam os detentores a abandonar os animais, seja por irem de férias e não ter ninguém com quem deixar ou por não terem capacidades para sustentar as despesas dos animais de companhia. Números preocupantes que levam a que as instituições de proteção de animais façam apelos com ações que podem ajudar, como esterilizar os animais e sensibilizar a população para este flagelo.

Consciente desta realidade, uma vez mais, o MAR Shopping Algarve volta a promover uma ação que pretende sensibilizar contra o abandono animal, mas também promover estilos de vida saudáveis, fomentando a prática desportiva, através da «Cãominhada Solidária», que se realiza no próximo dia 7 de outubro, pelas 17h00.

A participação é gratuita e destinada a todos os amantes de cães, fãs de corrida/caminhada (ou só caminhada) ou mesmo simpatizantes da causa, com ou sem cão, num percurso de 4,5 quilómetros. No entanto, só poderão participar cães com coleira ou arnês e na trela e todos os participantes são convidados a levar donativos, que vão reverter para a Associação de Defesa e Proteção dos Animais Abandonados, Coração 100 dono.

A apresentadora e taróloga, Maya, marcará presença nesta iniciativa. A apresentadora de televisão que assumiu há pouco tempo numa entrevista que quando era criança sempre que encontrava um cão abandonado queria levá-lo para casa, disse sim à «cãominhada» promovida pelo MAR Shopping Algarve e estará presente, em que ao seu lado estará o cão que apradinha na Associação Coração 100 Dono.

O evento conta ainda com várias ações, como uma demonstração pela equipa cinotécnica da GNR) e algumas apresentações dos parceiros veterinários, da loja Pet e do Woofland.

Esta iniciativa insere-se na política de Responsabilidade Social do MAR Shopping Algarve, AMAR, cuja orientação é promover o bem-estar da comunidade em que o centro comercial se integra e da qual os animais de companhia fazem parte.

Para Ana Antunes, diretora do MAR Shopping Algarve «Infelizmente o fenómeno incompreensível do abandono animal não acabou e o nosso compromisso como espaço pet friendly, é apadrinhar estas felizes iniciativas. A responsável acrescenta ainda que: No MAR Shopping Algarve todos os dias é dada especial atenção aos amigos de quatro patas. Aqui, os animais são sempre bem-vindos, podendo circular pelos espaços comuns e em algumas lojas aderentes».