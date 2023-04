Mar Shopping Algarve e IKEA organizam recrutamento «Emprego 360º»

Mar Shopping Algarve e IKEA organizam ação de recrutamento «Emprego 360º», em formato presencial, nos dias 18 e 19 de abril.

A Ingka Centres Portugal, que detém o meeting place do centro comercial MAR Shopping Algarve, em Loulé, volta a organizar a iniciativa «Emprego 360º».

O evento, que este ano, volta ao formato presencial, tem como objetivos potenciar o contacto entre entidades empregadoras, formadoras e potenciais interessados, bem como criar networking, com vista à concretização de oportunidades reais de evolução progressiva no trabalho.

Gratuita e aberta ao público, a iniciativa «Emprego 360º» apresentará cerca de 370 oportunidades de emprego e formação no centro comercial, Designer Outlet Algarve, IKEA e outras entidades, entre 18 e 19 de abril.

Depois de três edições de sucesso, nas quais contou com a participação de 3.500 visitantes e 75 empresas, «Emprego 360º» apresentará este ano aproximadamente 370 oportunidades de

empregono MAR Shopping Algarve e IKEA Loulé, além das marcas presentes nos centros.

Além de ofertas de trabalho, a iniciativa disponibilizará aos visitantes diagnósticos gratuitos das suas necessidades formativas, de forma individualizada e confidencial, bem como acesso na hora a informação sobre oferta formativa gratuita e certificada.

O programa soma mais de 20 atividades, destacando-se as Talks Ingka Centres «Growth Mindset in the Changing Market» («Mentalidade de crescimento no mercado em mudança»), em inglês, ou «Hej from Ingka Centres».

Nesta última, os participantes terão a oportunidade de criar conexões com os profissionais da Ingka Centres no LinkedIn, além de obterem informações sobre oportunidades de evolução na carreira usando as redes sociais.

O programa inclui ainda workshops com temáticas que vão desde boas práticas na construção de CVs e perfil de LinkedIn a dicas de automaquilhagem e branding pessoal. O objetivo destas ações

é ajudar os participantes a aumentar a sua qualificação profissional, nível de autoestima e confiança na busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho.

Serão também abordados temas como diversidade, equidade, inclusão, sustentabilidade, saúde e bem-estar, valores muito presentes na cultura da Ingka Centres.

Vagas em aberto e entrevistas na hora

Entre as entidades empregadoras participantes na iniciativa «Emprego 360º» encontram-se as lojas IKEA Loulé, lojistas do MAR Shopping Algarve e do Designer Outlet Algarve: Adidas, Arcádia, Grandvision, Grupo Brodheim, Hanami Sushi, Grupo Inditex, Lion of Porches, McDonald’s, Parfois, Perfumes & Companhia, Pingo Doce MAR Shopping Algarve, Primark, Rituals, Starbucks, Springfield, Stockout, The Barbers e Woofland. Haverá também ofertas de trabalho das prestadoras de serviços Acciona, Manpower e Prosegur.

Por sua vez, entre as entidades formativas participantes destaque para Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL) – Polo formativo (Projeto JOB), Associação Centro de Vida Independente – Delegação de Faro, Gabinete de Apoio à Atividade Económica e ao Empreendedorismo de Loulé, Instituto do Emprego e Formação Profissional e Escola Secundária de Loulé.