Mar Shopping Algarve acolhe Noite Europeia dos Investigadores

O MAR Shopping Algarve, em Loulé, recebe, pela primeira vez, a Noite Europeia dos Investigadores (NEI), na sexta-feira, dia 24 de setembro.

A iniciativa é promovida pela Comissão Europeia desde 2005, realiza-se em várias cidades europeias.

A edição deste ano terá como objetivo de alertar para os perigos das alterações climáticas e poluição, dando a conhecer alternativas de estilos de vida mais sustentáveis

Com realização simultânea em várias cidades europeias, pretende aproximar a investigação científica dos cidadãos, em locais públicos inesperados.

Os investigadores saem dos seus laboratórios para dar a conhecer as linhas mestras do seu trabalho e sensibilizar a população em geral para a importância da ciência no quotidiano e na vida de todos nós.

Para isso, estarão presentes entidades que desenvolvem trabalho científico e inovador no Algarve, recorrendo a vídeos de experiências, material informativo e atividades experimentais entre as quais, observação através de um microscópio 3D, demonstração do impacto de C02 na vida marinha, ou ainda, e exposição de materiais arqueológicos para estudar o passado humano.

Entre as instituições confirmadas estarão no MAR Shopping Algarve investigadores do Centro de Ciências do Mar (CCMAR), Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (MED), Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), Estação Piloto de Piscicultura de Olhão (EPPO Olhão) do IPMA, Centro de Investigação em Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) e Laboratório Colaborativo, Associação para uma Aquacultura Sustentável e Inteligente em Faro (S2 Aqua-lab), que desenvolvem o seu trabalho científico em diversas áreas.

Este evento é organizado pelo Centro de Ciência Viva de Tavira e Centro de Ciência Viva do Algarve no âmbito do projeto REGGAE – Researchers for European Green Growth and Education, cuja temática se foca no ambiente e sustentabilidade e que tem financiamento da União Europeia através Programa de Investigação e Inovação Horizonte 2020, Marie Sklodowska-Curie (GA 101036079).