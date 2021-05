MAPS leva a Tavira apartamentos partilhados para pessoas em situação de sem-abrigo

Ana Mendes Godinho veio conhecer as duas novas casas que darão teto a 10 pessoas em situação de sem-abrigo no município de Tavira. Governante considera o Algarve um «exemplo nacional».

Dois meses depois de o projeto «Tua, Minha, Nossa» (TMN) ter sido apresentado pelo Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS), de Faro, com a premissa de dotar quatro municípios algarvios com apartamentos partilhados para alojar pessoas em situação de sem-abrigo, a ideia tornou-se realidade em Tavira.

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, esteve na cidade do Gilão na segunda-feira, dia 17 de maio, para inaugurar os dois novos alojamentos.

Na ocasião elogiou o esforço que está a ser desenvolvido na região no âmbito desta problemática. «É um trabalho exemplar que acima de tudo tem a preocupação de voltar a dar dignidade e uma oportunidade às pessoas. O Algarve é a única região do país que conseguiu criar um programa articulado, assumindo uma resposta integrada. Acho que é um exemplo não só para o país, como a nível mundial, de uma região que se mobiliza para ter uma estratégia articulada de resposta», começou por dizer aos jornalistas.

São dois apartamentos, com capacidade para cinco utentes cada, que unem o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a Câmara Municipal de Tavira, o MAPS e a Segurança Social, e que nas palavras da ministra «são extraordinários».

Isto porque são «acima de tudo, respostas personalizadas, com um toque de acolhimento diferenciado e que foram criadas à medida das pessoas» que os vão ocupar.

«Temos aqui, pela primeira vez, a construção de um programa a nível regional. Não está a acontecer em mais nenhuma região do país. O Algarve é o líder desta capacidade de resposta concreta, neste momento já conta com 70 camas. Temos o objetivo de alcançar as 600 camas no país, ainda este ano, e o Algarve está a dar um contributo extraordinário», sublinhou.

Também na opinião da ministra, o que tem feito a diferença «é o grande foco e a grande prioridade que temos dado a esta questão. Coisas que pareciam ser impossíveis, de repente transformam- se em possíveis, com a mobilização da vontade, com a partilha de experiências, com uma grande mobilização das autarquias para assumirem que há um problema e que é preciso resolver. A grande prioridade para resolver esse problema é garantir que as pessoas têm todas um teto. É um direito básico de qualquer cidadão. Muitas destas pessoas estão nestas situações porque nós, enquanto sociedade, falhámos. Se enquanto sociedade falhámos, também temos de ser nós, enquanto sociedade, a encontrar respostas», admitiu.

Por sua vez, Ana Paula Martins, presidente da Câmara Municipal de Tavira, referiu ao barlavento, que a inauguração de ambos os apartamentos marcam uma problemática que já tem vindo a ser trabalhada desde o final de 2019, quando se sinalizaram cerca de 52 pessoas em situação de sem-abrigo no concelho. Volvido quase ano e meio, 38 «estarão já fora da rua depois de conseguirmos encontrar uma solução», explicou.

Fábio Simão, presidente do MAPS, descreveu, ao barlavento, a visita da ministra como «uma oportunidade importante para conhecer aquilo que fazemos. Não é só construir um lar, mas uma missão de restituir dignidade às pessoas de uma forma plena. Isso faz-se não só com a cama e o colchão, mas também com o candeeiro, com o quadro, com o cortinado, com os lençóis iguais, e com uma casa que seria digna para mim, como para a ministra, ou qualquer outra pessoa».

O responsável vai ainda mais longe nos objetivos quer para o MAPS quer para o projeto TMN no Algarve. «Lutámos muito tempo por modelos de intervenção diferentes, como é o caso destes apartamentos partilhados. Queríamos que fossem implementados no nosso país respostas que ao nível internacional estão a dar frutos. Sentimo-nos muito honrados com esta oportunidade. Na primeira vez que a ministra esteve connosco [24 de novembro], considerou este um projeto-piloto que se corresse bem, poderia vir a ser uma resposta de futuro. Hoje estamos muito mais empenhados porque acreditamos que esta é a solução a implementar nos municípios onde existam pessoas em situação de sem-abrigo».

Fábio Simão sublinhou que o projeto TMN não se esgota no alojamento. «É importante perceber que esta iniciativa não passa só por transformar a casa num lar. Passa pelo tipo de integração e de intervenção. Nós assumimos o desafio da estratégia nacional que é a modalidade de gestor de caso, e principalmente o nosso ponto de honra: estabelecer uma relação de proximidade com as pessoas. Isto implica que não existam doutores ou engenheiros. Somos pessoas a trabalhar para pessoas e com pessoas. Estamos aqui para ajudar, para fazer e para caminhar em conjunto. Não estamos à frente de ninguém, estamos ao lado. Este projeto passa por capacitar as pessoas e mostrar que conseguem. Este é o nosso trabalho: mostrar o potencial» de cada um.

Delegação de Tavira do MAPS já é uma realidade

Apesar de o Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS) atuar em quase todos os concelhos da região algarvia, havia a lacuna de uma delegação mais a Sotavento, uma vez que as instalações da sede da instituição são em Faro.

Nesse sentido, «sentíamos falta de um espaço que nos permitisse fazer mais e melhor em Tavira. Ter uma infraestrutura aqui significa tirar as equipas de rua dos carros, possibilitar mais serviços, dar apoio alimentar, possibilitar o atendimento mais privado, fazer rastreios com confidencialidade, e prestar apoio psicológico e social. Tínhamos este sonho há muito tempo e hoje conseguimos concretizá-lo porque acreditamos que podemos fazer mais e melhor», sublinhou Fábio Simão, presidente do MAPS, ao barlavento, no momento da inauguração da nova delegação, em Tavira, que contou com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho e com a presidente da Câmara Municipal de Tavira, Ana Paula Martins.

A autarca não poupou nos elogios à Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que se assume como algarvia. «O MAPS desde que começou a atuar no nosso concelho sempre mostrou um dinamismo e uma vontade que só tenho de louvar, agradecer e reconhecer na pessoa do Fábio Simão e de toda a equipa. O caminho tem sido muito rápido, fruto da dinâmica que têm», disse ao barlavento.

Loulé também vai ter apartamentos partilhados

Depois de Faro, Lagos, Portimão e Tavira, chegou a vez de Loulé integrar a lista de concelhos abrangidos pelo projeto «Tua, Minha, Nossa» (TMN) e a dotar a cidade com 10 camas para pessoas em situação de sem-abrigo.

A assinatura do protocolo decorreu na tarde de segunda-feira, dia 17 de maio, entre Margarida Flores, diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Faro e Fábio Simão, presidente do Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS).

Ao barlavento, Fábio Simão explicou que, «no âmbito do projeto TMN, o MAPS concorreu para cinco concelhos. Na altura, quatro foram logo aprovados e Loulé foi agora devido à necessidade que se evidenciou e à pontuação que a candidatura teve. Aguardamos agora o compromisso do município na disponibilização da verba para o arrendamento das habitações. Temos 90 dias, a partir de hoje, para arranjar casas, mobilá-las, dar-lhes o nosso toque, transformá-las em lares habitáveis e começar a trabalhar».