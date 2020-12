Manuel Heitor fecha 25º aniversário do Ministério da Ciência em Olhão

Manuel Heitor escolheu o Algarve para encerrar as comemorações que assinalam os 25 anos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O evento decorre amanhã, terça-feira, dia 15 de dezembro, entre as 11 e as 13 horas, na Biblioteca Mariano Gago, em Olhão.

No encontro será apresentada a coleção de livros Ciência & Conhecimento, durante a qual o ministro Manuel Heitor vai conversar com os professores e diretores dos Agrupamentos de Escolas presentes e com os diretores dos Centros Ciência Viva.

Mas esta será também uma oportunidade para discutir a Educação e a Cultura Científica no Algarve.

Além de Manuel Heitor, serão várias as figuras presentes no evento, como o presidente da Câmara Municipal de Olhão e da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Miguel Pina, o Reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, o presidente do Algarve Biomedical Center, Nuno Marques, ou o investigador e deputado Alexandre Quintanilha.

Programa

11h00 – Apresentação de Coleção de livros Ciência & Conhecimento «A Educação e Cultura Científica no Algarve».

António Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão e da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e Rosalía Vargas, presidente da Ciência Viva

Na apresentação da Coleção Ciência e Conhecimento, o ministro Manuel Heitor conversa com os professores e diretores dos Agrupamentos de Escolas presentes e com os diretores dos Centros Ciência Viva Luís Azevedo Rodrigues, diretor do CCV de Lagos, Ana Ramos, diretora do CCV de Tavira, Cristina Veiga Pires, diretora do CCV de Faro, Edina Soraia Barbosa, presidente do NEMED da UAlg e Isabel Palmerim, Diretora do MIM da UAlg.

12h00 – Conversa com Paulo Águas, Reitor da Universidade do Algarve, Alexandre Quintanilha, Deputado e presidente da Assembleia Geral da Associação para o Desenvolvimento do Algarve Biomedical Center, Nuno Marques, presidente do Algarve Biomedical Center e Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

13h00 – Fim do Programa.