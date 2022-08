Manjares Serranos na Cortelha dão a provar a Serra do Caldeirão

Pratos e produtos típicos serão o destaque deste evento.

A Aldeia da Cortelha, localizada na freguesia de Salir, no interior do concelho de Loulé, recebe nos dias 6 e 7 de Agosto mais uma edição dos Manjares Serranos, onde os visitantes vão poder apreciar o jantarinho de grão, o galo guisado com batatas, as famosas papas de milho, queijo fresco, orelha ou chouriço de porco preto, uma açucarada filhó serrana e um «calço» de aguardente de medronho.

O palco será o Polidesportivo da Cortelha, que irá transformar-se numa autêntica tasca para ali receber os Manjares Serranos, uma mostra da melhor gastronomia do interior algarvio, onde os visitantes podem apreciar muitos pratos tradicionais da Serra do Caldeirão, muita animação, mas também artesanato local, desde o mel de rosmaninho à cestaria algarvia.

A juntar às iguarias, também irá haver no recinto muita animação musical a partir das 18h00, sendo que no Sábado, dia 6 de Agosto, a proposta passa pela música tradicional com o projeto «Canta Alentejo», de Luis Simenta, baile com Gonçalo Tardão e folclore com o Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão. Já no Domingo, dia 7 de Agosto, será a vez das sonoridades alentejanas com o grupo Allcante e o baile com Ruben Filipe.

Este evento é organizado pela Associação dos Amigos da Cortelha, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e Junta de Freguesia de Salir.