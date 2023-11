Mais de 200 jovens vão ser distinguidos na I Gala da Juventude de Albufeira

Na primeira edição da Gala da Juventude de Albufeira vão ser reconhecidos mais de duas centenas de jovens do concelho.

O Auditório Municipal de Albufeira foi o local escolhido para receber a primeira Gala da Juventude de Albufeira, que vai acontecer no último dia deste mês de novembro. Assim, no dia 30, às 18h00, vão ser reconhecidos mais de duas centenas de jovens do concelho, com idades entre os 12 e os 30 anos, nas áreas da criatividade, da ética associativa e da excelência escolar. «Celebrar a juventude e homenagear estes jovens é, também, mostrar a importância do contributo dos mais novos para o que é hoje Albufeira», revela José Carlos Rolo, presidente da autarquia.

Esta Gala vai notabilizar os jovens albufeirenses vencedores do concurso «Jovens + Criadores» promovido pelo município de Albufeira, através do GAJ – Gabinete da Juventude. A concurso estiveram as categorias de Literatura, Audiovisual, Pintura, Fotografia, Artes Digitais, Música e Ilustração. De igual forma serão homenageados diversos jovens pelos seus comportamentos eticamente exemplares no âmbito desportivo e associativo, bem como os jovens de excelência escolar.

A festa de reconhecimento dos novos talentos da autarquia é «um momento verdadeiramente importante para o município de Albufeira demonstrando a qualidade e capacidade das nossas gentes», referiu o presidente da Câmara Municipal de Albufeira. José Caros Rolo manifestou a sua maior satisfação com a organização do evento garantindo que «celebrar a juventude e homenagear estes jovens é, também, mostrar a importância do contributo dos mais novos para o que é hoje Albufeira, e para perspetivarmos a evolução e o progresso de Albufeira num futuro próximo».

Cristiano Cabrita, o vereador responsável pelo evento e pelo pelouro da Juventude, assegurou que «estas iniciativas são extremamente relevantes para os jovens, para o seu crescimento, para o seu sucesso e progresso e, consequentemente, para o concelho». O autarca sublinha, igualmente, «a relevância de se investir nas capacidades e competências da juventude, fomentando o desenvolvimento e a participação dos jovens nas atividades concelhias».

A animação da Gala está a cargo de dois talentos musicais do concelho, o rapper Quiassaca e a banda NAIRA, que prometem tornar o momento ainda mais juvenil.

Refira-se que o GAJ – Gabinete da Juventude é uma estrutura do Pelouro do Desporto e da Juventude é um espaço central, de fácil acesso aos jovens, que promove a intervenção e inserção desta faixa da população na comunidade, sensibilizando-os para as oportunidades que Albufeira coloca ao seu dispor.