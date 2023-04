MAI dá Medalha de Mérito de Proteção e Socorro (Ouro) a Vítor Aleixo

O Ministério da Administração Interna (MAI) atribuiu ao presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, a Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, grau Ouro.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, assinou um despacho através do qual é aprovada a atribuição ao presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, da Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, no grau ouro, e distintivo laranja.

Como é sublinhado no documento publicado na última quarta-feira, dia 12 de abril, em Diário da República, esta distinção deve-se ao «papel determinante» que o autarca tem tido, «apoiando e incentivando, de forma constante e inequívoca» a construção no concelho de equipamentos fulcrais para a região incorporados na «Cidadela da Segurança e Proteção Civil de Loulé».

A «cooperação técnica e financeira» do município está patente sobretudo em dois edifícios: o Comando Regional de Operações de Socorro do Algarve e da Base de Apoio Logístico de Loulé, na cidade de Quarteira.

«O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, através de uma notável capacidade de diálogo, extraordinário empenho e disponibilidade permanente, contribuiu inegavelmente para uma colaboração institucional que se revelou de excelência entre o patamar nacional e o patamar municipal, fundamental na edificação das diversas infraestruturas de proteção civil», refere o ministro.

Este reconhecimento é extensivo aos colaboradores da Câmara Municipal de Loulé que tiveram «uma participação profissional e empenhada» que foi essencial na realização dos projetos e resultados alcançados.

Refira-se que através da atribuição da Medalha de Mérito, no grau ouro, pretende -se distinguir a extraordinária relevância da colaboração de determinadas personalidades no âmbito da proteção civil, reconhecendo-se, com o distintivo laranja, os atos de prestimosa colaboração com as autoridades na direção e coordenação dos recursos afetos a ações de proteção e socorro.