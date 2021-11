Magia do Natal regressa a Lagos com vasto programa de animação

Concelho de Lagos volta a vestir-se com as cores, os sons e as luzes de Natal através de uma programação diversificada com uma Casa do Pai Natal, animação de rua, pista de gelo e diversões e espetáculos no Centro Cultural, entre os dias 1 de dezembro e 6 de janeiro.

Nas «Festividades de Natal Lagos 2021», todas as atenções estarão viradas para a Praça do Infante a 4 de dezembro, local que funcionará como um dos núcleos das animações natalícias.

A partir das 15h00, terá lugar a tão aguardada chegada do Pai Natal, dando início oficial dos divertimentos presentes no local: Pista de Gelo, Pista de Trenó, Insuflável Aldeia de Natal e Casa do Pai Natal (4 a 24 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00; sábados, domingos e feriado das 10h00 às 21h00; 24 de dezembro até às 18h00), os quais farão as delícias de miúdos e graúdos.

Também as associações culturais e comunidade escolar quiseram juntar-se às festividades e fazer parte da animação. No dia 4, «Os Piratas» do Teatro Experimental de Lagos farão muitas «travessuras» aquando da chegada do Pai Natal.

Já a banda da Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1º de Maio dará muita música a 11 e 18 de dezembro (11h00) no Mercado de Santo Amaro, acompanhada por Animação Circulante ao longo do dia nesse mercado e no centro histórico da cidade.

Os alunos do Colégio Bambino apresentam à comunidade o seu talento através de músicas de Natal cantadas na Praça Gil Eanes a 27 de novembro e a 11 de dezembro (11h00).

O Auditório Duval Pestana, do Centro Cultural de Lagos, será palco de espetáculos de Natal que abrangem artes como a dança, a música e o teatro: «É a magia do Natal», pela Orquestra Ligeira de Lagos (4 de dezembro, 18h00), «Para onde vão os espelhos quando morrem», pelo Teatro Experimental de Lagos (10 e 11 de dezembro, 18h00 e 19h30), «O presente de Natal», pela Associação de Dança de Lagos (16 a 18 de dezembro, 19h30) e «Concerto de Natal», pela banda da Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1º de Maio.

A Natalândia do Zoo de Lagos também regressa para uma nova edição entre 4 a 26 de dezembro, propondo um dia bem passado a viver a magia do Natal entre as várias espécies de animais lá residentes.

Integram ainda o programa das «Festividades de Natal em Lagos 2021» a exposição do Presépio de Natal de José Cortes, patente na Sala 0 do Centro Cultural de Lagos (2 de dezembro a 6 de janeiro, terça-feira a sábado, das 10h00 às 18h00) e a iniciativa «Natal no Comércio Local» (1 de dezembro a 5 de janeiro), na qual os clientes do comércio local lacobrigense poderão habilitar-se a ganhar vales de 100 euros, apoiando os estabelecimentos comerciais.

A acompanhar estas atividades, de 1 de dezembro a 6 de janeiro existirão facilidades de estacionamento, que será gratuito nas ZED – Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, sendo que no Parque da Frente Ribeirinha a gratuitidade será por um período de duas horas para utilizadores que apresentem talões de compras superiores a 10 euros, realizadas no próprio dia, no comércio local.

Para que possa usufruir de todas as atividades de Natal em segurança, o município apela «à colaboração de todos no cumprimento das recomendações de saúde em vigor, nomeadamente distanciamento físico, etiqueta respiratória, higienização das mãos e uso da máscara nas situações exigidas».

A programação completa pode ser consultada aqui.