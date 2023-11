Magia do Natal e pista de gelo regressam ao Forum Algarve este mês

A Campanha Magia do Natal prepara-se para regressar ao Forum Algarve, com destaque para a pista de gelo e a Aldeia Natal.

A Magia do Natal está prestes a chegar ao Forum Algarve, centro comercial gerido pela Multi Portugal, em Faro, com a chegada do Pai Natal a arrancar a época, marcada para sábado, dia 11 de novembro, às 11h00.

No desfile é esperada a Mãe Natal, o Gui, os elfos e animação para os mais novos, com destaque ainda para a inauguração da pista de gelo, marco natalício bem conhecido do Forum Algarve.

Este ano, a Aldeia Natal transforma-se «num autêntico livro de contos natalícios, literalmente», desvenda o centro comercial. Isto porque, «trata-se de um livro gigante que vai abrir as portas» para a Magia do Natal.

Ao entrarem, haverá a oportunidade de tirar uma foto com o velhote das barbas brancas, escrever uma carta com todos os desejos de Natal, andar no carrossel (gratuito) e receber, do Pai Natal, a 17ª edição do «Livro do Gui», que vem contar a sua mais recente aventura: criar uma horta solidária com os seus amigos GOMAS na escola e descobrir os poderes incríveis de uma alimentação saudável.

E o habitual concurso escolar criativo, que envolve os alunos das escolas do concelho, também estará de volta. Este ano, as turmas dão asas à imaginação através da aventura do Gui, com o desafio de decorar uma fruta ou vegetal que estará em exposição no centro comercial durante toda a Campanha da Magia de Natal. Caberá, depois, aos visitantes escolher as peças vencedoras, sendo que uma fatura equivale a um voto, independentemente do valor da mesma.

Os bilhetes para a pista de gelo vão estar disponíveis no balcão de informações, mas também na TicketLine, sendo que o ingresso individual custa quatro euros e o equipamento de apoio à patinagem tem um custo de mais um euro.

Já o Pack Família (quatro bilhetes Pista de Gelo + dois bilhetes equipamento de apoio) tem o preço de 16€.

Para Sérgio Santos, diretor do Forum Algarve, «a programação de Natal espelha a forte ligação que temos com a comunidade, e com as famílias em particular. A chegada do Pai Natal e a inauguração da pista de gelo são momentos sempre muito aguardados por miúdos e graúdos, e que marcam a chegada efetiva da Magia do Natal ao Forum Algarve, trazendo luz, alegria e muita animação para todos os nossos visitantes».

Horários da Aldeia de Natal:

11 novembro a 15 dezembro

Segunda a quinta-feira: 10h30 – 13h00 / 14h00 – 21h00;

Sexta-feira: 10h30 – 13h00 / 14h00 – 22h00;

Sábado: 10h30 – 22h00;

Domingo: 10h30 – 21h00.

Exceções

11 novembro: 12h00 – 22h00;

30 novembro e 7 dezembro (véspera de feriado): 10h30 – 13h00 / 14h00 – 22h00;

01 e 08 dezembro (feriado): 10h30 – 22h00.

16 a 31 dezembro

Segunda a sexta-feira: 10h30 – 13h00 / 14h00 – 22h00;

Sábado e domingo: 10h30 – 22h00.

Exceções

24 e 31 dezembro: 10h30 – 17h00;

25 dezembro e 1 janeiro: Encerrado.

2 a 7 janeiro

Terça a sexta-feira:10h30 – 13h00 / 14h00 – 21h00;

Sábado e domingo: 10h30 – 13h00 / 14h00 – 22h00.

Horários do Pai Natal:

11 a 30 de novembro

Segunda a sexta-feira: 17h30 – 20h30;

Sábado e domingo: 11h00 – 13h00 / 15h00 – 20h30.

1 a 23 de dezembro

Segunda a sexta-feira: 11h00 – 13h00 / 16h00 – 20h30;

Sábado e domingo: 11h00 – 13h00 / 15h00 – 20h30.

Exceções:

1 e 8 de dezembro (feriado): 11h00 – 13h00 / 15h00 – 20h30;

24 de dezembro: 10h00 – 12h30.

Horários da Pista de Gelo:

11 de novembro a 15 de dezembro

Segunda a quinta-feira: 14h00 – 22h00;

Sexta-feira: 14h00 – 23h00;

Sábado e feriados: 11h00 – 23h00;

Domingo: 11h00 – 22h00.

Exceções:

11 e 30 de novembro e 07 de dezembro: 14h00 – 23h00.

16 a 25 de dezembro

Segunda a sexta-feira: 11h00 – 13h00 / 15h00 – 24h00;

Sábado e domingo: 11h00 – 24h00.

Exceções:

24 de dezembro: 11h00 – 17h00;

25 de dezembro: Encerrado.

26 de dezembro a 2 de janeiro

Segunda a sexta-feira: 11h00 – 13h00 / 15h00 – 23h00;

Sábado e domingo: 11h00 – 23h00.

Exceções:

31 de dezembro: 11h00 – 17h00;

1 de janeiro: Encerrado;

2 de janeiro: 11h00 – 13h00 / 15h00 – 22h00.

3 a 7 de janeiro

Segunda a quinta-feira: 14h00 – 22h00;

Sexta-feira: 14h00 – 23h00;

Sábado: 11h00 – 23h00;

Domingo: 11h00 – 22h00.