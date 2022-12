Madeiro de Natal volta a acender-se na aldeia da Cortelha

O Madeiro de Natal da Cortelha volta a acender-se no Largo da Associação, ficando patente até ao Dia de Reis, ao lado do Presépio de Cortiça.

Cumprindo a tradição, a aldeia da Cortelha, atravessada pela Estrada Nacional (EN) 2, situada em plena Serra do Caldeirão, concelho de Loulé, volta a acender o Madeiro de Natal junto ao Presépio de Cortiça.

Nesse sentido, o Largo da Associação, às 16h00 de amanhã, sábado, dia 24 de dezembro, será o ponto de encontro da comunidade da Cortelha, freguesia de Salir, para juntos reacenderem o Madeiro de Natal.

A iniciativa tem como objetivo, de acordo com a Associação dos Amigos da Cortelha, assinalar a época da união, do convívio e, acima de tudo, do acolhimento.

Como se tem vindo a verificar, «trata-se de uma iniciativa que proporciona um elevado momento de confraternização entre todos os habitantes, mas também turistas, que nesta altura do ano acabam por subir a serra e vivenciar as tradições natalícias do interior algarvio, descobrindo no Madeiro de Natal da Cortelha um ponto de encontro para a partilha de histórias», diz a organização.

O Madeiro de Natal vai ficar aceso até 6 de janeiro de 2023, Dia de Reis e sempre junto ao Presépio da Cortelha, de forma «a aquecer o menino Jesus e unir a população num ambiente familiar e comunitário».