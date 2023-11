Luzes, bonecos de neve e duendes: espírito natalício chega a Portimão

Portimão ilumina-se para mais uma época natalícia cheia de música, dança, atividades e muita magia, em vários locais da cidade.

A cidade de Portimão já está preparada para alegrar os portimonenses e receber visitantes de todo o país, com mais de 50 espetáculos e desfiles temáticos que fazem parte do programa de animação «Portimão – Um Sonho de Natal», a decorrer de 1 de dezembro a 6 de janeiro.

A Aldeia Natal está de regresso e promete trazer muitas surpresas. Um ano após ter recebido cerca de 200 mil visitantes, Portimão volta a iluminar-se, em mais de 30 locais, e a espalhar espírito natalício com uma decoração que encanta quem passar pelas ruas do comércio local, Largo da Mó, Praça da República, Jardim 1.º de Dezembro e Praça Manuel Teixeira Gomes. Também as freguesias de Alvor e da Mexilhoeira Grande vão estar iluminadas nesta época.

Desde o edifício da antiga Lota, situada na zona ribeirinha, à Alameda, são vários os locais onde vão decorrer atividades, entre as quais patinagem no gelo gratuita, numa pista com 200 metros.

Será possível ver o Presépio, andar no Comboio de Natal, fazer compras no Mercadinho de Natal ou levar os mais novos à Fábrica e Casa do Pai Natal e, como alegria e sorrisos nunca são demais, as noites serão animadas com concertos no Palco montado na Alameda.

«Queremos que as pessoas usufruam destes momentos para criarem um pouco mais de paz, de alegria e viverem o Natal, o verdadeiro Natal», expressou a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, durante a apresentação pública do programa «Portimão – Um Sonho de Natal», que decorreu na antiga Lota, na quarta-feira, dia 22 de novembro.

Numa altura em que se promove a solidariedade e se aquecem os corações, o município vai apoiar as famílias, com vouchers no valor de 15 euros destinados a todas as crianças do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do Concelho que apenas podem ser utilizados no comércio tradicional, e dinamizar este setor, também com a atribuição de vouchers no valor de cinco euros, em parceria com a Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL).

Com este gesto, a autarquia pretende ajudar a combater os «tempos difíceis pelos quais estamos a passar» e «dar uma possibilidade às famílias de poderem viver um momento diferente», bem como «trazer alguma alegria e, sobretudo, alguma esperança no futuro», desvendou Isilda Gomes.

A criação de «um polo atrativo anual em Portimão» através de um «evento marcante e diferenciador», que é o «Sonho de Natal», faz parte da intenção da Câmara Municipal e, por isso, este ano há uma novidade: um planetário imersivo com tecnologia LED.

No total, o município vai despender de 100 mil euros para a iluminação natalícia, 110 mil euros para a animação, 111 mil euros para apoios financeiros às famílias e 30 mil para o comércio local.

Aposta em talentos locais

Este ano a oferta cultural e lúdica debruça-se também na promoção de artistas portimonenses, com 50 espetáculos ao longo de todo o mês.

Cerca de 80% dos 500 participantes do programa de animação residem ou nasceram em Portimão, segundo o responsável, Carlos Pacheco, que revelou a presença de figuras do panorama nacional como Solange Kardinali, portuguesa que bateu o recorde do Guinness de maior número de trocas de roupa num minuto e Batatinha, personagem do programa infantil Batatoon.

Todos os dias contarão com um espetáculo numa sala temporária localizada Alameda, onde «todos se vão sentir como se num verdadeiro teatro estivessem», comentou o responsável. Mas esta não é a única altura para assistir a performances artísticas, também os alunos de diversas escolas e grupos vão poder apresentar os seus talentos.

Para além destas atuações, todos os sábados às 17h30 será realizada uma parada pela cidade com temas diversos, passando pelas ruas do centro, o que «também é bom para o comércio local», salientou Carlos Pacheco.

A primeira, que marca a chegada do Pai e Mãe Natal e a inauguração de todos os espaços que integram o programa, será no dia 1 e contará com mais de 100 elementos. O desfile vai passar ainda pela Mexilhoeira Grande no dia 19, terça-feira, às 10h00, e em Alvor, dia 17, domingo, às 15h00.

«Não tenho qualquer dúvida que o nosso Natal vai ser o melhor. Se não for o melhor Natal do país, para lá caminha», realçou o responsável pela animação ao destacar que Portimão «já é referência e inspiração para outras cidades».

Presente na apresentação esteve também Paulo Filipe, diretor da Associação Cultural Marginália, entidade que vai explorar o Mercadinho de Natal, onde estarão artesãos locais a promover os seus produtos.

Passagem de ano

Com o ano a chegar ao fim, o município tem já o programa para os últimos dias de dezembro, garantindo diversão para vários gostos e muita dança. No dia 29, a banda The Peakles, o maior tributo de português à banda de rock inglesa The Beatles, protagoniza a abertura de três dias festivos às 22h00, na zona ribeirinha.

No dia seguinte será a vez da RFM Time Machine, que recordará êxitos das décadas de 80, 90 e 2000, seguindo-se do Turbo Baile no dia 31, num estilo mais popular, com música pimba.

Tal como nos anos anteriores, o fogo de artifício será na Praia da Rocha e na zona ribeirinha de Portimão e de Alvor, promovendo assim uma entrada memorável em 2024, «completamente diferente daquela que temos tido», enalteceu a presidente da autarquia garantindo que todos ficarão «encantados» com o espetáculo.